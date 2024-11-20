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重庆解放碑步行街——

新场景激发消费新活力（消费视窗·一条街一座城）

本报记者 刘新吾
2024年11月20日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　重庆解放碑步行街夜景。
　　邬红蓉摄

　　重庆解放碑步行街人头攒动。
　　罗云希摄

　　重庆夜景鸟瞰。
　　张坤琨摄

　　入夜，灯光次第亮起，一片流光溢彩。从洪崖洞拾级而上，豁然开朗。平地上，一座纪念碑跃入眼帘，这是重庆有名的十字金街——解放碑步行街。

　　二水中分，两江环抱。渝中区是重庆中心地带，而解放碑所在地又是重庆城的中心之一，自古繁华。

　　如今，经过多番改造，解放碑步行街在传承历史的同时，焕发出青春活力，以其丰富的文旅资源吸引中外游客远道而来。不仅如此，步行街还积极发展金融产业，打造中央商务区，实现“上楼办公、下楼逛街”，推动街区高质量发展。

　　融合历史与现代，步行街承载城市记忆

　　走进解放碑步行街，道路整洁，商铺林立。一下高铁，来自四川成都的游客冯欢拉着行李箱，兴冲冲前来“打卡”。

　　“这里可以购物，吃各种小吃，还有厚重的历史文化。”冯欢说。

　　平日里，解放碑步行街总是车水马龙，人声鼎沸，一到节假日，更是火热。今年国庆期间，解放碑商圈迎客超600万人次。

　　解放碑既是一座碑，也是一条街，碑以街立，街因碑兴。

　　置身碑下，抬眼望去，解放碑高27.5米，边长2.55米，碑内连地下共8层，设有旋梯抵达碑顶，“人民解放纪念碑”几个大字在碑身上熠熠生辉。

　　解放碑背后的故事，还得从抗战时期说起。

　　以前，解放碑所在街区名叫督邮街，因地处市中心，明清时期就热闹非凡，是重庆当之无愧的“第一大街”。抗战时期，众多企业在此聚集。抗战胜利后，重庆人民在此建立起“抗战胜利纪功碑”。新中国成立后，街区因碑身上“人民解放纪念碑”题字得名。

　　新中国成立以后，解放碑商业街始终走在重庆商业前沿：1950年重庆第一家百货商场——重庆百货开门营业，1989年重庆第一家外资企业——金夫人落户。

　　1997年，重庆成为直辖市后，解放碑商业街被改造为步行街，重庆第一家港资现代化大型购物中心——大都会开业，开启了重庆乃至西部城市商圈发展的新篇章，引领重庆时尚与潮流。

　　如今，解放碑步行街不仅有多家承载着几代重庆人记忆的老字号，还有众多国际知名品牌、200个品牌首店，有平时举办汇聚国内外知名钟表品牌的西部钟表节、国潮咖啡文化节、解放碑国际消费节、西部都市旅游节等活动。

　　2022年，解放碑中央商务区扩容到4.2平方公里。2023年，解放碑中央商务区实现社零总额1010.7亿元，率先跻身西部首个社会消费品零售总额过千亿元级的中央商务区。

　　近年来，解放碑步行街先后获得商务部首批“全国示范步行街”“全国示范智慧商圈”，文化和旅游部首批“全国夜间文化和旅游消费集聚区”、全国“最具消费引领力商务区”等金字招牌。

　　“尽管重庆城市不断发展扩大，但解放碑仍然是市中心，文物众多，历史厚重，在重庆城市格局中占有独一无二的地位。”渝中区文物保护管理所副所长唐嵩说。

　　提升产业与功能，现代都市街区魅力十足

　　解放碑步行街从历史走来，向现代迈进，拥有丰富的文化和旅游资源，也是外地人来重庆旅游的必到之地。

　　“解放碑并不高，但在我们心里，非常崇高，不只是重庆人坚强的象征，也是中华民族不屈精神的体现。”傍晚，来自湖南的游客刘梅带孩子瞻仰解放碑，怀念历史丰碑。

　　徜徉在解放碑步行街，刘梅一家登上重庆环球金融中心会仙楼观景台，俯瞰两江交汇、大桥横跨，山城重庆尽收眼底。

　　“我们的目标是打造文商旅融合街区。”渝中区商务委相关负责人介绍，下一步，解放碑步行街将突出文脉传承、风貌保护、功能提升、产业发展，充分挖掘解放碑历史遗迹和特色文化资源，通过选点、连线、扩面，打造文商旅融合精品。

　　近年来，渝中区对解放碑步行街众多历史文化遗存进行了修缮，着力打造特色历史文化街区。鲁祖庙传统风貌区焕新亮相，邮局巷、筷子街、铁板巷、书院巷等一批后街支巷也正在升级改造。未来，解放碑步行街将连通“九开八闭”17座城门，打造环古城墙步道体系。

　　解放碑步行街东北角，一栋红色建筑格外醒目，国泰艺术中心造型独特，充满浓厚文化味道，建成10年来，为市民奉上了《孔子》《独自温暖》《雾起江州》《弦上巴渝》等国内外2500余场高质量的公共文化产品“大餐”。抗建堂历经80多年的沉淀，依旧上演各种经典剧目，不断传承抗战戏剧精神，给大众带来沉浸式戏剧体验。

　　老街区必有老字号。小滨楼、顺庆羊肉、颐之时……老重庆人熟悉的老字号文化被深入挖掘，探索建设老字号展示消费中心，让中外游客一饱口福。

　　既要体现“重庆潮”，也要展示“现代感”。

　　大都会广场与解放碑步行街同年开业，承载了一代重庆人的记忆。如今，也迎来破茧成蝶的新机遇，正在打造高端时尚商业综合体。

　　位于大都会广场8楼的“重庆黄桷树空中花园”吸引众多游客打卡，花园围绕“黄桷树”“山茶花”两大山城人文IP，设计了一系列具有重庆辨识度的景观，巧妙地把城市文化与自然景观融为一体，不仅为解放碑增添了新的城市风采，也为商场打造了新场景，激发新的消费活力。

　　作为重庆夜经济的重要承载地，解放碑步行街大力优化“夜娱”“夜演”等文旅产品，推进夜间文旅消费升级，并与洪崖洞、十八梯、戴家巷等传统风貌区有机连接，让游客不走回头路，饱览山城璀璨夜景。

　　发展商业与商务，持续改造拓展商圈功能

　　“与一般纯商业街不同，解放碑步行街既是商业街，更是商务区。”解放碑中央商务区管委会相关负责人介绍，解放碑步行街坚持商业和商务并重，打造知名企业聚集区，为街区带来旺盛的人气和消费。

　　如今，商圈空间范围也在不断拓展，形成解放碑—朝天门商圈，集聚世界500强企业80家，区域亿元税收楼宇增至26栋。

　　企业纷至沓来，活动异彩纷呈。福布斯中国解放碑论坛、中新金融峰会、时尚芭莎·国际金街大秀……系列节会活动落地解放碑。

　　解放碑商圈的发展也面临交通等基础设施不足的难题。

　　“空间有限，发展无限”。解放碑商圈建设“精雕细琢”，系统提升商业商务环境：建成一带六横七纵快行慢游特色步行系统，让交通更为通达；塑造山城江城光景眺望系统，让环境更加亮丽；实施交通、城管、文旅、安防等重点领域智慧管理，使商圈更趋智能；打造近悦远来主客共享的国际化中央商务区，功能更加完善。

　　地下环道建设让解放碑商圈缓解交通压力。这几年，解放碑商圈建成投用全国首条7.5公里地下环道，贯通28个楼宇地下车库和2.3万个车位，缓解了地面30%的交通压力。国网重庆市区供电公司同步建设电力隧道，连通商圈各个商业大楼，实现多座变电站智能互联，保障商圈用电，扮靓山城夜景。

　　在功能上，解放碑商圈不断改造提升，让老街区焕发新活力：强化十字金街高端品牌，服务高能级总部企业聚集，突出时尚潮流休闲体验、文化创意功能。

　　万象新华中心、大都会“蝴蝶计划”、渝都MOXY亚太旗舰店……短短几年，渝中便新增办公空间100万平方米，产业空间总量扩容至900万平方米。

　　解放碑商圈作为重庆商务商贸发展极核，对外开放展示窗口，商务办公聚集，南北之声不绝于耳。如今，外资外事机构仍然汇聚于此。

　　目前，解放碑商圈汇聚重庆全部13家领事机构，国际机构组织10多个，外资企业超过700家，聚集工银安盛、中银金租等金融机构，其中市级以上金融机构100余家。

　　“下班后，我就在附近和朋友逛街购物，安逸得很。”一家银行员工小李介绍，走出办公楼，就是商业街，生活十分方便。

　　厚重的历史孕育了这里丰富的人文底蕴，更滋养了解放碑商圈浓郁的商业氛围。古旧和创新，传统和现代，人文和潮流，在此结合成为一个整体，并持续滋养这座城市。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月20日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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