欧阳洁

我国物流运行延续企稳回升态势，推动经济发展动力、活力不断释放，为经济平稳运行提供了重要保障

物流是实体经济的“筋络”，连接生产和消费、内贸和外贸，是畅通国民经济循环的重要一环，也是观察经济发展形势的重要窗口。中国物流与采购联合会近日发布的数据显示，10月份中国物流业景气指数为52.6%，较上月回升0.2个百分点，其中，业务总量指数、新订单指数和业务活动预期指数等绝大部分分项指数均实现环比回升，保持在景气区间。

今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进。随着存量政策和一揽子增量政策持续发力显效，物流运行延续企稳回升态势，推动经济发展动力、活力不断释放，为经济平稳运行提供了重要保障。

居民消费潜力持续释放，有力支撑物流需求平稳增长。不断攀升的线上消费热度，凸显了新型消费业态的活力，也为物流继续平稳运行、经济企稳回升提供支撑。随着市场迎来消费旺季，各大电商平台集中推出促销活动，在消费品以旧换新、中国国际消费中心城市精品消费月等促消费政策活动的带动下，消费市场潜能加速释放，电商物流需求快速增长。10月份，电商物流总业务量指数和农村电商物流业务量指数均显著提升，创出近5年内新高。

重点物流通道通江达海，联通内外，激发经济活力。近日海关总署出台新一轮15条重点举措，支持打造内陆开放综合枢纽，进一步推动西部陆海新通道建设。重庆潼南，世界公认的三大柠檬产地之一，全国50%柠檬鲜果出口来自这里。柠檬通过西部陆海新通道出口到东南亚可缩短10多天时间。今年1—10月，重庆海关所属永川海关监管出口的鲜柠檬同比增长5倍。

进一步降本提质增效，是当前推动物流行业高质量发展的一项重要任务。今年前三季度，社会物流总费用13.4万亿元，社会物流总费用与GDP的比率为14.1%。交通运输部、国家发展改革委近日印发的《交通物流降本提质增效行动计划》（以下简称《行动计划》）提出，到2027年，交通物流降本提质增效取得显著成效，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降低至13.5%左右。

《行动计划》提出，加快建设国家综合立体交通网，推动多式联运“一单制”创新发展，加快培育新动能，特别是加快推进交通运输智慧物流创新发展，力争在长江经济带、西部陆海新通道等重点通道率先突破。海关总署表示，进一步降低西部陆海新通道沿线物流成本，将境内段运费扣减政策从铁海联运复制推广到中老、中越班列。越来越多改革举措出台，将有效助力物流行业降本提质增效。

当前，推动经济回升向好的积极因素不断增多，推动物流业进一步降本提质增效，能更好服务实体经济，推动新动能加快释放，持续激发市场活力，助力实现全年经济社会发展目标。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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