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用好科教资源 矢志自主创新

马鲜萍
2024年11月20日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　高新区就是又要高又要新，高是高水平，新是新技术。近年来，西安高新区坚持把创新作为第一动力，实现高基数上的高增长。2020年至2023年，生产总值从2401亿元增长到3332亿元，以西安全市1.71%的建成区面积，产出了全省9.86%、全市27%的GDP。

　　不沿海、不沿江、不沿边，西安高新区如何快人一步、实现弯道超车，进入国家级高新区“第一方阵”？

　　坚持科技自立自强，增加源头技术供给。丰富的科教资源是高新区持续发展的最大“富矿”，也为我们坚持走科技创新之路，提供了不竭动力。为更好释放科教资源潜力，我们一方面推行实施“一院一所一校”成果转化模式，引导高校院所“打破藩篱，走出围墙”，让技术成果变成样品、做成产品、形成产业、走向市场。另一方面，面向科研单位发布需求榜单，促进产教深度融合，2023年，全区技术合同交易额达1704亿元，近3年年均增速超50%。

　　坚持实施平台赋能，培育壮大创新主体。企业技术创新的种子从生根发芽、开枝散叶，到开花结果，离不开创新平台的浇灌施肥、培育赋能。这些年，我们持续升级“苗圃—孵化器—加速器—产业园”的全链条孵化加速体系，实施科创企业“育小、登高、升规、晋位、上市”五培工程，让大企业成为科技创新的“领头雁”，“专精特新”企业成为“生力军”，新增企业成为“源头活水”，打造大中小企业融通创新、产学研高效协同深度融合的创新体系。

　　未来道路上，西安高新区将矢志自主创新，坚持以科技创新推动产业创新，推动更多科技创新成果转化为新质生产力和经济增长点。

　　（作者为西安市委常委、西安高新区党工委书记）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月20日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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