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产业名城带来的启示（观象台）

刘温馨
2024年11月20日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　区县是工业稳增长的关键支撑，也是发展新质生产力的重要空间载体。一个个区县打好“特色牌”、走好“差异路”，将汇聚起我国产业升级的澎湃动能

　　

　　日前，《2024产业名区、产业名县高质量发展评价研究》发布。报告显示，截至2023年底，全国143个“千亿区”贡献了全国20.79%的GDP、超24%的专精特新“小巨人”企业；58个“千亿县”贡献了全国7.39%的GDP、超10%的规上工业企业产值。

　　产业名城何以脱颖而出？看几个案例便知：广东四会市，玉器之乡，翡翠玉器摆件占国内市场份额超80%，年交易额约500亿元；山东曹县，凭借网红效应“破圈”，打造集生产、设计、销售于一体的汉服产业集群；湖北荆州沙市区，轻纺名城，针纺织服装企业年产值100亿元……这些产业名城，往往有着水平突出的“一招鲜”，进而以“一链活”带动“百企至”、以“一业兴”促成“百业旺”。

　　区县是工业稳增长的关键支撑，也是发展新质生产力的重要空间载体。产业名城探索出的经验，给区域产业发展带来不少启示。

　　一方面，要锻造“长板”，聚焦主业精耕细作。

　　一家企业要发展得好，需要在聚焦主责主业的基础上，进行多元化拓展，一个区域也是如此。像四会市的玉器产业，于上世纪90年代快速发展，如今四会市已成为全球最大的集产、供、销、服务于一体的翡翠玉器批发市场和玉器加工销售集散地，玉器从业人员近30万人，电商直播企业900余家，玉器挂件和饰件占国内市场份额的70%以上。又如江苏苏州相城区，借助当地科技人才丰富的优势，抢抓智能驾驶“风口”，形成了一条从软件算法、汽车零部件、车联网通信到出行服务的智能网联汽车产业链，涵盖30多个细分领域。

　　在我国，不同区域的产业基础、资源禀赋、发展阶段各不相同。立足自身发展实际和比较优势，明确重点产业、主导产业，集中力量精耕细作，一个区域的产业发展才能既稳住底盘又持续提升。从全国来看，只有“各美其美”，才能避免“一哄而上”的同质化竞争，实现“美美与共”。

　　另一方面，要补齐“短板”，瞄准瓶颈补链强链。

　　长丰县地处安徽合肥市北部，如何深度融入都市圈发展？该县瞄准合肥的辐射带动作用，不断增强创新能力：依托合肥综合性国家科学中心，推进县域四大科创基地建设；与合肥高校院所合作，共建人才培养基地；以比亚迪合肥基地为龙头，瞄准动力电池头部企业加强定向招引……去年，长丰县新能源汽车产业产值达740亿元。位于湖南长沙的宁乡市，紧紧抓住中南大学等高校资源“溢出”的创新资源，将产业发展着力点对准了蒸蒸日上的储能材料产业。通过建链、延链、补链、强链，宁乡形成了从正极前驱体到正极材料、负极、隔膜、电解液、电芯及电池回收的完善配套能力，去年储能材料总产值近600亿元。

　　发展区县产业，不能盲目追求“高大上”，也不能奢求产业链“大而全”。要把有限的资源用到“刀刃上”，聚焦产业主攻方向，瞄准最紧迫需求，尽力补齐产业链供应链短板，不断实现新的提升。

　　锻造长板、补齐短板，一个个区县打好“特色牌”、走好“差异路”，将汇聚起我国产业升级的澎湃动能。“中国制造”这棵参天大树也会聚起点点繁星，越发枝繁叶茂。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月20日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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