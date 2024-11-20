人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

出口货物铁公多式联运试点启动实施，企业一次申报即可实现

“一单到底”全程畅行（新视点）

本报记者 李心萍
2024年11月20日06:06 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　日前，海关总署启动实施出口货物铁公多式联运试点。依托试点，国铁集团创新推出铁公联运出口全程物流产品，实现全程物流一次承运、海关监管一单贯通。

　　10月16日，一列装有汽车配件的货物列车从陕西西安国际港站驶出，一路向西奔向新疆喀什，再转汽车运输至伊尔克什坦口岸，出境前往乌兹别克斯坦。

　　“这次的铁公联运出口全程物流产品，用起来真方便。”作为这批货源的组织者，西安自贸港建设运营有限公司副总经理吴乐说。

　　通关手续更便捷——

　　吴乐介绍，传统模式下，货物经铁路运输到达喀什后，需先转公路运输，将货物运到喀什综合保税区办理报关手续后，才能前往口岸等待货物查验、排队出境。

　　新模式下，只需向西安海关申报出口，海关对集装箱施加封志，货物通过铁路运输至喀什后，即可直接换装公路运输前往伊尔克什坦口岸出境，实现“一单到底”。

　　铁公联运更高效——

　　国铁集团本次推出的铁公联运出口全程物流产品，铁路部门由单纯的“承运人”变身“规划师”，为客户统筹安排各段运输，匹配汽运车队、统筹集装车装卸。“我们只需将货物交给铁路部门，其他什么都不用操心。”吴乐说。

　　物流成本更低——

　　统计数据显示，通过采用全程物流和新的海关监管模式，可简化物流中间环节，减少货物短途倒运、仓储等费用支出，压缩运输和通关时间，每个集装箱可节省不少钱。

　　“我们的首发测试班列显示，出口货物申报数据项整体减少大约30%，整体出口时间可节省3天左右，平均每个集装箱可至少节约3000元口岸通行成本。”乌鲁木齐海关口岸监管处物流监管科科长努尔艾力·阿布都克力木说。

　　据介绍，铁公联运出口全程物流产品推出以来，除了西安，乌鲁木齐、昆明、胶州、深圳等地也进行了尝试探索。目前，95306平台国际多式联运功能已上线运行。

　　“新产品推出的背后，得益于信息数据的共享。”国铁集团货运部有关负责人介绍，前期，在充分调研论证的基础上，海关物流监管系统、铁路95306平台分别进行技术升级，并进行数据共享，优化全程物流组织和海关监管模式，从而为新产品推出奠定基础。

　　未来，只要载运货物为集装箱货物、境内运输方式为铁路运输或铁路运输加公路运输、出境运输方式为公路运输的，即可申请开展出口货物铁公多式联运。

　　“通过实现申报地进行一次海关申报，‘一单到底’全程畅行，有利于快速整合铁路和公路运力，提高不同运输方式之间衔接和匹配水平，促进交通物流降本增效。”国铁集团货运部有关负责人说。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月20日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
见证活力 今年第1500亿件快递如何诞生？
　　2024年11月17日16时29分，我国今年第1500亿件快递正式诞生，这件快递一箱花牛苹果，17号从天水网点发出，18号下午抵达重庆转运中心，19号上午到达重庆解放碑网点，并送到了消费者牟女士的手中。 当得知自己是今年第1500亿件快递收件人时，居住在重庆的牟女士心情非常激动，“现在我有种成锦鲤的感觉，心情很激动，也很荣幸成为中国快递里程碑事件的参与者。…
乌镇“网事”|共探数字未来 看AI如何管理AI
　　面对呼啸而来的人工智能浪潮，如何守护我们每个人的“专属IP”？“AI换脸技术”“AI换音技术”迅速发展，“换脸诈骗”如何防范？带上3D面具，眨眨眼、摇摇头就通过网贷平台把钱转出去？当无数个人信息汇聚到政务平台上，我们的信息安全如何守护？本期《乌镇“穿越”记》带你一起到2024年“互联网之光”博览会寻找答案。 策划、出镜：宋子节 拍摄：程欣、王仁宏 剪辑：宋子节。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部