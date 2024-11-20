本报记者 李心萍

日前，海关总署启动实施出口货物铁公多式联运试点。依托试点，国铁集团创新推出铁公联运出口全程物流产品，实现全程物流一次承运、海关监管一单贯通。

10月16日，一列装有汽车配件的货物列车从陕西西安国际港站驶出，一路向西奔向新疆喀什，再转汽车运输至伊尔克什坦口岸，出境前往乌兹别克斯坦。

“这次的铁公联运出口全程物流产品，用起来真方便。”作为这批货源的组织者，西安自贸港建设运营有限公司副总经理吴乐说。

通关手续更便捷——

吴乐介绍，传统模式下，货物经铁路运输到达喀什后，需先转公路运输，将货物运到喀什综合保税区办理报关手续后，才能前往口岸等待货物查验、排队出境。

新模式下，只需向西安海关申报出口，海关对集装箱施加封志，货物通过铁路运输至喀什后，即可直接换装公路运输前往伊尔克什坦口岸出境，实现“一单到底”。

铁公联运更高效——

国铁集团本次推出的铁公联运出口全程物流产品，铁路部门由单纯的“承运人”变身“规划师”，为客户统筹安排各段运输，匹配汽运车队、统筹集装车装卸。“我们只需将货物交给铁路部门，其他什么都不用操心。”吴乐说。

物流成本更低——

统计数据显示，通过采用全程物流和新的海关监管模式，可简化物流中间环节，减少货物短途倒运、仓储等费用支出，压缩运输和通关时间，每个集装箱可节省不少钱。

“我们的首发测试班列显示，出口货物申报数据项整体减少大约30%，整体出口时间可节省3天左右，平均每个集装箱可至少节约3000元口岸通行成本。”乌鲁木齐海关口岸监管处物流监管科科长努尔艾力·阿布都克力木说。

据介绍，铁公联运出口全程物流产品推出以来，除了西安，乌鲁木齐、昆明、胶州、深圳等地也进行了尝试探索。目前，95306平台国际多式联运功能已上线运行。

“新产品推出的背后，得益于信息数据的共享。”国铁集团货运部有关负责人介绍，前期，在充分调研论证的基础上，海关物流监管系统、铁路95306平台分别进行技术升级，并进行数据共享，优化全程物流组织和海关监管模式，从而为新产品推出奠定基础。

未来，只要载运货物为集装箱货物、境内运输方式为铁路运输或铁路运输加公路运输、出境运输方式为公路运输的，即可申请开展出口货物铁公多式联运。

“通过实现申报地进行一次海关申报，‘一单到底’全程畅行，有利于快速整合铁路和公路运力，提高不同运输方式之间衔接和匹配水平，促进交通物流降本增效。”国铁集团货运部有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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