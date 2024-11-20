本报北京11月19日电 （记者汪文正）记者从财政部获悉，截至10月末，各地今年累计发行地方政府专项债券3.9万亿元。其中，8—10月发行2.1万亿元。今年新增地方政府专项债券已基本发行完毕。

财政部有关负责人介绍，财政部今年安排新增地方政府专项债券额度3.9万亿元，加上去年结转的1000亿元，财政部下达各地2024年新增专项债券额度4万亿元。结合经济形势和宏观调控需要，财政部上半年综合考虑增发国债、冬春季节施工条件等方面因素，合理把握专项债券发行节奏，指导保障重大项目资金需求。1—10月，专项债券投向项目3万余个，支持一大批早晚都要干、具有较强经济社会效益的项目建设；各地用作项目资本金超3000亿元，主要集中在交通基础设施领域，重点用于国家重大战略项目，有效发挥政府投资“四两拨千斤”撬动作用。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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