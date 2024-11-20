汽车以旧换新补贴申请量突破四百万份
2024年11月20日07:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京11月19日电 （记者王俊岭）记者19日从商务部获悉，目前汽车以旧换新有力有序推进，政策效果加快显现。截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份。
数据显示，10月份，乘用车零售量226.1万辆，同比增长11.3%，增速较9月加快6.8个百分点。1至10月，乘用车零售量1783.5万辆，同比增长3.2%。
10月份，新能源乘用车零售量119.6万辆，同比增长56.7%，增速较9月加快5.8个百分点，占乘用车零售量的比重达52.9%。1至10月，新能源乘用车零售量832.7万辆，同比增长39.8%。10月份，全国报废汽车回收87.9万辆，同比增长113.4%。1至10月，全国报废汽车回收584.6万辆，增长55.9%。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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