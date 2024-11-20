原标题：亚马逊海外购来京东开官方旗舰店了！40万海外好物免邮

11月19日，京东与亚马逊海外购共同宣布，“亚马逊海外官方旗舰店”在京东正式开业，为消费者带来超40万海外热卖商品、超过12000个国际品牌，并提供全球好物限时免邮、最快2日达的跨境购物体验。同时，“亚马逊海外购黑五全球购物季”也将于11月21日上线京东，并带来海量进口好物低至3折起等重磅优惠。

亚马逊中国副总裁、亚马逊海外购中国负责人李岩川表示：“亚马逊海外购一直致力于将更多海外优质好物带给中国消费者。我们希望通过京东亚马逊海外官方旗舰店，让更多消费者买到来自亚马逊海外购的全球好物，体验到我们更便捷的国际物流服务以及优惠的价格。这个黑五，希望更多消费者与我们一起一站放心购全球。”

京东全球购相关负责人表示：“京东全球购不仅是备受消费者信赖的跨境购物首选平台，也是众多海外品牌、商家落地中国市场的‘第一站’。此次京东亚马逊海外官方旗舰店正式开业，将为消费者带来更丰富的进口商品选择；同时，依托于京东优质服务，也将为更多消费者提供更便捷、更放心的跨境购物体验。”

京东亚马逊海外官方旗舰店正式开业后，将为消费者带来40万来自亚马逊海外购的全球热卖好物，超过12000个国际品牌，覆盖健康、数码、美妆、家居、玩具、户外等全品类。

不仅国际品牌齐聚，京东亚马逊海外官方旗舰店还将设置每日更新的全球“上新日历”和24小时实时热销榜单。此后，亚马逊在海外热卖的趋势好物将在京东实现“零时差”同步上新，中国消费者可以第一时间把握全球消费前沿趋势。同时，京东亚马逊海外官方旗舰店还设立了30天“低价区”，让消费者在选购丰富的进口品质好物时，更可享受实惠低价。

此外，自正式开业起至2024年底，京东亚马逊海外官方旗舰店将推出限时零门槛免邮优惠。消费者可以享受全店单件免邮服务，商品将通过亚马逊海外购国际直邮或亚马逊海外购宁波前置保税仓发货，最快2日即可送达。

伴随一年一度的“黑色星期五”购物节临近，亚马逊海外购黑五全球购物季也将于11月21日上线京东，为消费者提供海量进口好物低至3折起等重磅优惠。

作为京东旗下跨境进口商品的一站式消费平台，目前，京东全球购已吸引了来自全球100多个国家和地区的超千万海外优质商品；依托于京东完善的跨境供应链网络，京东全球购80%的自营爆款商品均已实现次日达。同时，京东全球购还成立了欧洲、日本、韩国三大直采中心，在全球构建了庞大的京东自营买手网络，并为消费者正品鉴别、海外溯源等优质服务。

随着亚马逊海外官方旗舰店正式上线京东，在进一步丰富消费者跨境购物选择的同时，京东也将依托庞大的优质客群、精准的用户洞察以及优质服务，帮助亚马逊海外购上的海外优质品牌触达中国消费者，携手亚马逊海外购一起服务更多中国消费者。

未来，京东与亚马逊海外购还将围绕品牌推广、店铺和用户运营等多方面展开合作探索，为中国消费者带来更多海外的特色商品、一手新品、品质好物，以及更加实惠的价格和更加优质的服务。

(责编：董童、李源)

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