人民网记者 李栋

秋收冬藏又一年。眼下，全国秋冬种基本结束。农业农村部农情调度显示，当前冬小麦播种已过九成，冬油菜过九成半。当前，各地各部门通过一系列高质量田管措施，为新一季丰收夯实根基、孕育希望。

近日，在黑龙江省黑河市爱辉区的高标准农田里，大型整地机正在为黑土地进行秋起垄作业。

“秋起垄既可争取农时，又能将土壤中的水分保留到垄体内，提高地温和土壤供肥能力，有效降低病虫危害。”当地农业合作社负责人盖永峰介绍，深松过的土地每加深1厘米，就能储存3毫米的降雨，每亩也能增加2吨的蓄水能力。

10月以来，当地抓住封冻前良好时机，积极调配机具力量，扎实推动秋整地，为明年高标准开展春季农业生产奠定坚实基础。爱辉区农业农村局负责人介绍，今年，爱辉区依靠全区17家大型农机合作社力量，实现199.83万亩耕地“黑色越冬”。

黑龙江省农业农村厅数据显示，截至11月15日，全省完成秋整地面积13138万亩，占计划秋整地面积的106%，较去年同期增长158万亩。其中，旱田已整地9763.1万亩（含深松整地作业3957万亩），水田已整地3374.9万亩。

虽已初冬，但天山南北广袤农田仍然透着绿意。眼下，新疆阿克苏市冬小麦已陆续出苗，进入大面积分蘖关键期。

“目前我家的小麦长势非常好，出苗整齐，水源充足。通过科学管理，我对来年增产丰收也有信心。”种植户肉先古丽·阿布都赛麦提说。

“科技大餐”到田，丰产增收有“方”。据阿克苏市农业农村局相关负责人介绍，为确保明年粮食丰产丰收，在冬小麦管理期间，技术人员下沉一线，及时掌握各地块冬小麦生长情况。同时，根据冬小麦需水要求，按照灌水次序配水到村组、农户，确保各支渠供水平稳。

数据显示：目前，全区已完成冬小麦播种1200余万亩，超额完成计划播种任务，进度快于2023年同期。

新疆维吾尔自治区农业农村厅种植业管理局副局长董道发介绍，各级农业农村部门将以冬小麦田间管理为重点，突出冬小麦苗情监测，做好冬灌用水保障和农资、植保机械调运储备工作，确保麦苗安全越冬，夯实来年夏粮丰收基础。

从全国层面看，为指导做好秋冬种生产，农业农村部种植业管理司已会同全国农业技术推广服务中心、农业农村部农药检定所，派出6个工作组赴14个重点省份，下沉一线开展“三指导一调研”。

农业农村部种植业管理司负责人介绍，工作组将重点落实各项政策措施、确保秋冬种种足种满；落实关键技术、确保“一播全苗”，调研了解并协调解决当前秋收秋种存在的困难问题。

“同时，组织科技小分队开展技术培训和指导服务，落实落细适期适墒播种和单产提升关键措施，加强田间管理，确保小麦、油菜安全越冬。”该负责人介绍，秋冬种以来，大部分地区气象条件总体有利，各地大力推进小麦、油菜大面积单产提升，重点抓好小麦精量播种、播后镇压和油菜密植等措施，推广应用高性能播种机，整地、播种质量明显提高，为新一季的丰收打下了坚实基础。

(责编：杨曦、高雷)

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