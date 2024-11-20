原标题：从不夹手门锁再到智能防夹 王力持续引领行业创新发展

近年来，更多新兴行业和优质产品进入了消费者的日常生活。其中，随着居民安防意识提升、智能家居概念普及，安防门锁凭借安全、便捷的优势成为家居消费的新宠。但由于大量品牌涌入，安防门锁涉及的问题也成为消费者关注的焦点。例如，有用户遇到智能锁夹手问题，轻则导致皮肤破损肿胀、重则流血乃至骨折引发投诉。

对此，全国安防门锁上市企业王力为迎合消费者习惯，研发出“不夹手”的智能门锁，以实际行动持续引领整个行业的创新发展。

据王力进行的调查显示，造成门夹手的本质原因，是由于与国内智能锁普遍使用的6068锁体，横向的锁芯孔中心到门边距离只有60mm，锁边距过小造成智能锁锁身和门框之间的预留空间不足，通常小于5mm，而大多数人的手指直径都大于10mm。加上现在普遍的防盗门都是外右内左，导致用户用右手关门就非常容易夹到手。

针对这一现象，王力公司认为，要从根本上解决门夹手问题需要调整锁体结构，但这对于门锁以及安全门厂商来说是一个挑战：因为门和智能锁的行业是相互分割的，制造门的企业缺乏制造智能锁的能力；而生产智能锁的企业，则缺少门的生产线。

为解决这一问题，王力公司投入了大量的研发资源和技术力量，提出将传统60mm锁边距提升到80mm锁边距的新理念。

王力相关负责人介绍，与传统的6068锁体相比，王力不夹手专利锁体在设计上进行了多项创新和改进。不仅优化了锁芯孔中心到门边的距离，还充分考虑了与门框之间的间隙，确保锁身与门框间的预留空间足够宽敞。同时，王力还对生产线进行了多项改进和升级，以确保新锁体的顺利生产和推广。

该负责人表示，这一改变实则搭配所有智能锁，可有效避免手部与门框或锁体的直接接触，让消费者在开关门时随心所欲，解决了“门夹手”这一隐患。

随着智能家居浪潮的发展，王力不仅在安全方面思虑深远，也在智能化上精益求精。

王力相关负责人介绍，王力3.0从物理层面出发，以产品设计上杜绝门夹手隐患。在3.0的基础上，4.0产品更偏向智能化，加入了智能识别解锁。5.0系列王力机器人防盗门，采用遥感毫米波3.0技术，可于0.5米至8米处精准识别身份，主人回到家无需进行额外操作，人至门开，人进门关。

同时，王力5.0还配备智能防夹系统，可实现精准识别门扇运动范围内的生命体，能精准判断、迅速响应，以毫秒级的反应速度开关停。

“我们始终将用户的需求放在首位，不断研发新技术、新产品，力争在为用户带来更加安全、便捷、舒适生活体验的同时，通过标准建设提高行业门槛、规范市场，推动整个行业的健康发展。”该负责人表示。

(责编：董童、李源)

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