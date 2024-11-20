人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首批“5G+工业互联网”融合应用试点城市建设启动

崔爽
2024年11月20日08:51 | 来源：科技日报
小字号

原标题：首批“5G+工业互联网”融合应用试点城市建设启动

　　科技日报武汉11月19日电 （记者崔爽）2024中国5G+工业互联网大会19日在湖北武汉开幕。记者从开幕式上获悉，工业和信息化部启动首批“5G+工业互联网”融合应用试点城市建设，加快推进“5G+工业互联网”高质量发展和规模化应用。南京、武汉、青岛等10个试点城市将打造具有全国、区域引领效应的“5G+工业互联网”产业集群和创新生态。

　　记者了解到，首批试点城市将发挥“5G+工业互联网”新技术、新设施、新场景、新模式、新业态优势，紧密服务地方产业智能化、绿色化、融合化发展，为全国“5G+工业互联网”融合应用构建新范式，为制造业数字化转型开辟新路径，为推进新型工业化提供新动能。

　　近年来，“5G+工业互联网”在各行业领域的规模化应用持续加快。工业和信息化部在大会上发布了《2024年5G工厂名录》。工业和信息化部党组成员、副部长张云明介绍，我国适度超前建设5G网络，累计建成开通5G基站408.9万个；工业5G模组价格比商用初期下降90%；工业互联网标识服务企业超45万家，注册量突破6000亿个。同时，实施5G工厂“百千万”行动，建设超4000家5G工厂；“5G+工业互联网”全国建设项目数超1.5万个，实现41个工业大类全覆盖；有力带动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首个可操控机械量子比特创建
　　科技日报北京11月19日电 （记者刘霞）瑞士苏黎世联邦理工学院研究人员成功创建出首个可操控的机械量子比特，其能以稳态、振动或两者叠加的状态保存信息。研究人员表示，机械量子比特“寿命”更长，为探测引力波等其他量子比特无法检测的微弱力场开辟了新途径。…
见证活力 今年第1500亿件快递如何诞生？
　　2024年11月17日16时29分，我国今年第1500亿件快递正式诞生，这件快递一箱花牛苹果，17号从天水网点发出，18号下午抵达重庆转运中心，19号上午到达重庆解放碑网点，并送到了消费者牟女士的手中。 当得知自己是今年第1500亿件快递收件人时，居住在重庆的牟女士心情非常激动，“现在我有种成锦鲤的感觉，心情很激动，也很荣幸成为中国快递里程碑事件的参与者。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部