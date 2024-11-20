崔爽

原标题：首批“5G+工业互联网”融合应用试点城市建设启动

科技日报武汉11月19日电 （记者崔爽）2024中国5G+工业互联网大会19日在湖北武汉开幕。记者从开幕式上获悉，工业和信息化部启动首批“5G+工业互联网”融合应用试点城市建设，加快推进“5G+工业互联网”高质量发展和规模化应用。南京、武汉、青岛等10个试点城市将打造具有全国、区域引领效应的“5G+工业互联网”产业集群和创新生态。

记者了解到，首批试点城市将发挥“5G+工业互联网”新技术、新设施、新场景、新模式、新业态优势，紧密服务地方产业智能化、绿色化、融合化发展，为全国“5G+工业互联网”融合应用构建新范式，为制造业数字化转型开辟新路径，为推进新型工业化提供新动能。

近年来，“5G+工业互联网”在各行业领域的规模化应用持续加快。工业和信息化部在大会上发布了《2024年5G工厂名录》。工业和信息化部党组成员、副部长张云明介绍，我国适度超前建设5G网络，累计建成开通5G基站408.9万个；工业5G模组价格比商用初期下降90%；工业互联网标识服务企业超45万家，注册量突破6000亿个。同时，实施5G工厂“百千万”行动，建设超4000家5G工厂；“5G+工业互联网”全国建设项目数超1.5万个，实现41个工业大类全覆盖；有力带动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

(责编：杨曦、陈键)

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