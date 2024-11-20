魏依晨

原标题：为陶瓷艺术品定制“电子身份证”

在国际上享有盛誉的我国陶瓷艺术，正伴随着不断增长的市场需求呈现出一派繁荣景象。然而，繁荣的背后，“难确真”“怕买假”“难流通”“无保障”等问题逐渐显现，影响了陶瓷艺术的传播。

不过，在科技的支持下，这些问题有了新的解决方案。11月中旬，在江西景德镇陶博城，工作人员正利用技术手段无损伤采集陶瓷釉面气泡和画面纹理。在现场，创作者见证着陶瓷艺术品的“DNA指纹”信息上传至区块链存证。至此，这件艺术品唯一的电子身份证就此形成，往后可在平台溯源确权、永久可查。

前不久，景德镇市国控集团党委书记、董事长余笑兵在2024中国陶瓷艺术发展大会上全面介绍了陶瓷艺术品官方溯源平台——电子身份证项目，从艺术家、消费者和收藏家不同视角阐述了平台的作用与意义。陶瓷艺术品电子身份证的推广使用，让良莠不齐的艺术品市场又吃下一颗定心丸。

“陶瓷艺术品官方溯源平台如同一面‘照妖镜’，通过对陶瓷艺术品定点的釉面微观采集、识别与比对，判定是否为原品，为艺术品的确权、确真提供了坚实保障，增强了藏家用户的购买信心，促进了陶瓷艺术品市场的流通。”余笑兵介绍，陶瓷艺术品官方溯源平台——电子身份证项目，是依托国家级团标，采用先进的国家商用密码算法SM7和物理不可克隆功能（PUF）的NFC芯片，为每一件陶瓷艺术品打造独一无二的电子身份标识。这一标识记录了作品在烧制过程中随机生成的微观釉下气泡，同时平台还记录了创作者、创作时间、材质信息、工艺流程等关键数据，并因无法篡改，确保了这些信息的真实性和永久有效性。

为什么会选择釉下气泡？余笑兵介绍，釉下气泡是瓷器在烧制过程中自然形成的一种微观结构特征，其形态、大小、分布以及密度等特征具有唯一性。因此，以其作为身份信息认证标识具有一定可靠性。中国工艺美术大师黄景藏表示，作品溯源录入不可复制的“身份指纹”，确保了作品的唯一性，保障了艺术创作者的合法权益，让优秀作品得到了充分的展示和宣传，能激发从业者的创作活力。

“电子身份证为每件陶瓷艺术品赋予独一无二的标识，实现了陶瓷艺术品溯源信息的司法存证，为陶瓷艺术品确权、确真保驾护航。”中国信息通信研究院总工程师敖立说，基于“星火·链网”主链提供星火可信数据存证服务，中国信息通信研究院助力陶瓷艺术品官方溯源平台实现存证可信、权属司法认可、数据安全保密。

在购买陶瓷艺术品后，消费者和收藏家可以使用带有防伪芯片的电子身份证，通过溯源平台在区块链上查询艺术品的详细信息，这从源头防止了赝品的出现。“陶瓷艺术品电子身份证的推出，保障了艺术品在二级市场的交易流通，让我们这些陶瓷艺术爱好者能够买得放心，交易起来更安心。”景德镇华艺国际拍卖董事长蒋卫民说。

截至目前，陶瓷艺术品官方溯源平台已服务200余名陶瓷艺术家，录入了1200余幅陶瓷艺术精品，其中包括24名国家级大师的作品。“陶瓷艺术品的发展，需要艺术+科技的双重加持。”余笑兵说，有了溯源平台和电子身份证的保障，今后艺术家、收藏家和经纪机构将搭建更加稳固的交易渠道和合作桥梁。

(责编：杨曦、陈键)

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