今年专项债券发行使用呈现三大特点
2024年，经全国人大批准，财政部安排新增地方政府专项债券额度3.9万亿元，为历年来规模最大的一年。加上2023年结转的1000亿元，财政部下达各地2024年新增专项债券额度达4万亿元。
巨丰投顾高级投资顾问朱华雷告诉《证券日报》记者，今年新增专项债券额度为历年来规模最大，显示了我国政府实施积极财政政策的决心。这样的规模有助于扩大有效投资，稳定宏观经济，促进经济持续回升向好，也能更好地促进经济的稳定增长和高质量发展。
《证券日报》记者从财政部了解到，总体来看，2024年专项债券发行使用有以下三个特点：
一是科学把握发行节奏。结合经济形势和宏观调控需要，上半年综合考虑增发国债、冬春季节施工条件等因素，合理把握专项债券发行节奏，指导保障重大项目资金需求。截至2024年10月末，各地累计发行3.9万亿元，发行进度98%。其中8月份至10月份发行2.1万亿元，超过1月份至7月份发行总额。
二是重点支持重大项目。2024年1月份至10月份专项债券投向项目3万余个，支持了一大批具有较强经济社会效益的项目建设，切实发挥了推动地方经济社会平稳发展的积极作用。
三是带动投资作用明显。2024年1月份至10月份，各地用作项目资本金超3000亿元，主要集中在交通基础设施领域，重点用于国家重大战略项目，有效发挥政府投资“四两拨千斤”的撬动作用。
此外，财政部11月18日发布的数据显示，今年1月份至10月份，全国政府性基金预算支出达到70107亿元。
东方金诚研究发展部执行总监冯琳认为，在专项债券资金加快投放的背景下，10月份政府性基金预算支出同比高增。10月份全国政府性基金预算支出同比增长47.9%，增速较上一个月加快13.7个百分点。这主要与稳增长政策发力背景下，专项债券资金加快落地投放有关。
财政部表示，下一步将按照党中央、国务院决策部署，研究扩大专项债券使用范围，健全管理机制，保持政府投资力度和节奏，合理降低融资成本，切实推动高质量发展。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 首个可操控机械量子比特创建
- 科技日报北京11月19日电 （记者刘霞）瑞士苏黎世联邦理工学院研究人员成功创建出首个可操控的机械量子比特，其能以稳态、振动或两者叠加的状态保存信息。研究人员表示，机械量子比特“寿命”更长，为探测引力波等其他量子比特无法检测的微弱力场开辟了新途径。…
- 评论
- 关注