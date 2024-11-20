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今年专项债券发行使用呈现三大特点

2024年11月20日08:54 | 来源：证券日报
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原标题：今年专项债券发行使用呈现三大特点

2024年，经全国人大批准，财政部安排新增地方政府专项债券额度3.9万亿元，为历年来规模最大的一年。加上2023年结转的1000亿元，财政部下达各地2024年新增专项债券额度达4万亿元。

巨丰投顾高级投资顾问朱华雷告诉《证券日报》记者，今年新增专项债券额度为历年来规模最大，显示了我国政府实施积极财政政策的决心。这样的规模有助于扩大有效投资，稳定宏观经济，促进经济持续回升向好，也能更好地促进经济的稳定增长和高质量发展。

《证券日报》记者从财政部了解到，总体来看，2024年专项债券发行使用有以下三个特点：

一是科学把握发行节奏。结合经济形势和宏观调控需要，上半年综合考虑增发国债、冬春季节施工条件等因素，合理把握专项债券发行节奏，指导保障重大项目资金需求。截至2024年10月末，各地累计发行3.9万亿元，发行进度98%。其中8月份至10月份发行2.1万亿元，超过1月份至7月份发行总额。

二是重点支持重大项目。2024年1月份至10月份专项债券投向项目3万余个，支持了一大批具有较强经济社会效益的项目建设，切实发挥了推动地方经济社会平稳发展的积极作用。

三是带动投资作用明显。2024年1月份至10月份，各地用作项目资本金超3000亿元，主要集中在交通基础设施领域，重点用于国家重大战略项目，有效发挥政府投资“四两拨千斤”的撬动作用。

此外，财政部11月18日发布的数据显示，今年1月份至10月份，全国政府性基金预算支出达到70107亿元。

东方金诚研究发展部执行总监冯琳认为，在专项债券资金加快投放的背景下，10月份政府性基金预算支出同比高增。10月份全国政府性基金预算支出同比增长47.9%，增速较上一个月加快13.7个百分点。这主要与稳增长政策发力背景下，专项债券资金加快落地投放有关。

财政部表示，下一步将按照党中央、国务院决策部署，研究扩大专项债券使用范围，健全管理机制，保持政府投资力度和节奏，合理降低融资成本，切实推动高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)
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