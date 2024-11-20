经济运行中的积极因素在持续增多
“9月份我国多项经济指标边际改善，10月份主要经济指标进一步好转，经济运行中的积极因素在持续增多。”11月19日，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在国家发展改革委11月份新闻发布会上表示，随着存量政策持续显效、增量政策有效落实、政策组合效应不断释放，11月份、12月份经济运行有望延续10月份以来回升向好的态势。展望2025年，我国经济发展的有利条件和支撑因素依然较多。
李超进一步指出，从发展动力看，党的二十届三中全会部署的300多项重大改革举措正在加快落地，进一步全面深化改革开放，将持续激发全社会内生动力和创新活力；创新驱动发展战略正在深入实施，实体经济与数字经济、先进制造业与现代服务业正在融合发展，培育新质生产力将形成更多新的增长点，持续推动新旧动能加快转换。
从市场空间看，我国超大规模市场优势明显，还有巨大的市场需求有待释放。此外，节能降碳改造等领域也存在巨大的有效投资需求。数字、绿色等新型消费业态，以及养老、托育等“一老一小”服务消费需求仍然旺盛，产业链堵点卡点有望进一步打通，这些都将不断催生新供给、创造新需求。
从政策支撑看，明年是“十四五”规划收官之年，一系列重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目正在全面落地见效；同时，还有充足的政策空间和丰富的政策储备，精准调控、逆周期调节等工具不断完善，宏观政策取向一致性不断提高，宏观政策系统集成、精准发力，将有力支撑经济平稳健康发展。
“总的看，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，我们对此充满信心。”李超表示。
对于备受关注的大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）工作，李超介绍，“两新”工作开展以来，国家发展改革委加强统筹协调，截至目前，已经推动各方面出台实施细则近300项，持续发挥超长期特别国债资金引导带动作用，努力以“两新”政策激发品质新生活、产业新动能、市场新活力。
李超称，“两新”政策从供需两端协同发力，一方面，支持企业通过“更新”增强产品迭代升级能力、更好满足消费需求，同时，也支持居民通过“换新”增加消费、带动企业投资扩产，从而推动投资消费相互促进的良性循环，比如，前10个月全国设备工器具购置投资同比增长16.1%，对投资增长的贡献率超过60%。
“下一步，在‘两新’工作推进过程中，我们还将持续加强资金全链条监管，推动项目尽快形成实物工作量；持续优化消费市场环境，依法严查‘先提价后打折’‘虚假折扣’等行为；持续做好回收循环利用工作，指导新成立的中国资源循环集团加快布局设立全国性、功能性资源回收利用平台，开展废弃电器电子非法拆解专项检查。”李超表示。
谈及“两新”政策下一步安排，李超透露，一方面，国家发展改革委将开展加力支持“两新”政策效果评估，总结延续好的经验做法；另一方面，将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后适时公开发布，持续以“两新”政策推动群众受益、企业获利、经济向好。
在本次新闻发布会上，国家发展改革委披露的最新数据显示，今年前10个月，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目97个，总投资9160亿元，其中审批63个、核准34个，主要集中在高技术、能源、交通运输等行业。
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