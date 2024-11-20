经济大省加快推动增量政策落地见效
近期，各省份已陆续公布今年前三季度经济发展成绩单，进入四季度，实现全年经济增长目标大考在即。当前，作为发展领头羊的经济大省积极作为、勇挑大梁，努力实现全年社会经济发展目标。
前三季度总体平稳
日前，江苏省统计局公布了2024年前三季度江苏经济社会发展主要统计数据。根据地区生产总值统一核算结果，今年1月份至9月份，江苏实现地区生产总值97744.29亿元，同比增长5.7%，保持中高速增长，延续了回升向好的态势。江苏省金融研究院副院长蒋昭乙表示，江苏经济运行实现总体平稳，得益于江苏始终坚持深化产业结构调整，存量政策与增量政策双管齐下，推动生产需求平稳增长，就业物价总体稳定。
近期，山东省今年前三季度经济数据出炉，山东实现地区生产总值71981亿元，同比增长5.6%，一系列关键指标持续向好。“今年以来，山东省以进一步全面深化改革为动力，全力稳增长、提质效、塑优势、防风险、惠民生，加快建设绿色低碳高质量发展先行区，努力打造高水平对外开放新高地，全省经济持续保持稳健向好、进中提质的良好态势。”山东省政府副秘书长、办公厅主任孙起生表示。
广东省统计局近日发布的今年前三季度经济数据显示，广东实现地区生产总值99939.18亿元，按不变价格计算，同比增长3.4%。虽然增速并不亮眼，但作为制造业大省和外贸大省，广东面对当前复杂严峻的外部环境和尚待提振的国内需求，能够以近10万亿元的GDP总值稳居全国经济总量第一位，凸显出广东新经济新动能加速发展、转型升级稳步推进、经济结构持续优化等多重积极因素，为接下来经济回升向好奠定了基础。
在前三季度平稳发展的基础上，各地谋划做好全年收官工作。孙起生介绍，当前，山东省正深入贯彻党中央、国务院决策部署，加快落实一揽子增量政策和已经出台的存量政策，加力推动经济明显回升，加力抓好政策落实，加力扩大有效投资，加力挖掘消费潜能，加力保障和改善民生，力争高水平完成全年目标任务，继续发挥好经济大省挑大梁作用，为全国大局作出更大贡献。
用好工业压舱石
工业增长是经济大省挑大梁的压舱石。山东省工业和信息化厅副厅长张庆介绍，今年以来，为推动工业运行平稳增长，山东高规格召开全省聚力推动工业经济头号工程高质量发展大会，先后出台《关于聚力推动工业经济高质量发展十大行动的意见》等政策措施，实施先进制造业强省行动，全力打好稳增长、提质效、优生态、促融合“组合拳”。前三季度，山东省规模以上工业增加值同比增长8.2%，增速较去年同期提高1.1个百分点，高于全国平均2.4个百分点，延续较快增长态势。
张庆表示，四季度，山东全省工业经济有望继续保持稳健的运行态势，特别是随着系列稳增长增量政策落地实施，以及一批重点项目投产达效，全省工业经济稳健增长的基础更牢、动力更足。接下来，山东一方面将全力抓好工业经济运行。“一业一策”稳定重点行业，巩固放大化工、有色、铁路船舶等行业高速增长势头，稳住电子、医药等行业向好态势。统筹推动6570个设备更新储备项目，680个产业链高质量发展重大项目加快建设，培育增长新动能。另一方面全力抓好政策引导支撑。研究制定新一轮支持帮扶工业企业的政策措施，聚焦要素保障、产业链优化等企业关注的领域，研究出台含金量高、针对性强的帮扶政策，提升市场预期，增强企业获得感。此外，全力抓好助企服务提升。深化重点企业联系服务机制，定期开展上门服务，助企稳产增效。巩固“2024产业投融资大会”及系列活动成果，力争解决100个以上签约项目的融资需求，规模超过1800亿元。
向“新”而行的广东制造业正成为经济增长的重要引擎。前三季度，广东省规模以上工业增加值3万亿元，同比增长4.7%。重点行业中，计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长15.5%，其中，智能手机、笔记本电脑、集成电路等主要产品产量增幅在15%以上。新动能产业增势良好，先进制造业、高技术制造业增加值分别增长6.9%、11.6%，比全省规模以上工业增速分别高2.2个、6.9个百分点。智能、环保、数字产品产量较快增长，新能源汽车、充电桩、工业机器人产量分别增长28.7%、104.4%、34.0%。
新动能产业发展态势喜人，得益于广东区域创新能力的持续提升。近年来广东积极培育和发展新质生产力，以粤港澳大湾区国际科技创新中心建设为牵引，加快构建“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”的全过程创新链，研发人员数量、发明专利有效量、PCT国际专利申请量等均居全国首位。当前，广东正一手打造原始创新策源地，将1/3以上的省级科技创新发展战略专项资金投向基础研究；一手打造科技成果转化最佳地，推进粤港澳大湾区国家技术创新中心“1+9+N”体系布局建设，在生物、纳米领域已获批建设国家产业创新中心。
“江苏始终把工业作为经济增长的‘压舱石’，前三季度，工业增加值占GDP比重达37.6%，对经济增长的贡献率高达42.5%；对外贸易同比增长7.7%，外贸进出口总额规模再创同期新高；230个计划新开工重大项目全部开工，投资完成率超序时进度。”蒋昭乙分析，江苏经济保持平稳增长的背后是工业生产动能持续优化、对外贸易增势稳定向好、固定资产投资保持平稳发展三方面共同发力。据了解，今年以来，随着江苏“33条”增量政策措施实施，“两重”项目建设不断发力，设备大规模更新和消费品以旧换新接续推动，以及进一步融入全国统一大市场建设等一系列举措推出，江苏经济“稳”的基本面持续巩固，“进”的势头更加彰显，“新”的成色也在不断增强。
发挥双循环作用
在复杂严峻的形势下，要实现全年发展目标，还应从哪些方面发力？
消费是观察经济的晴雨表。前三季度，山东省全省社会消费品零售总额26978.5亿元，同比增长5.2%，连续18个月保持增长态势。消费市场规模的持续扩大，为经济社会发展注入更多确定性。截至10月22日，山东汽车报废更新提交申请25.6万份，审核通过18万份，居全国前列；家电以旧换新政策实施以来，全省销售家电163.8万台，发放补贴13.6亿元。“下一步，山东将继续把推动消费品以旧换新作为促消费工作重点，抓细抓实消费政策落实，持续提升山东消费促进年活动质效，强化电商平台引育，升级步行街等平台载体，推动商旅文体健消费业态深度融合，进一步推动全省消费持续向好。”山东省商务厅副厅长王红说。
外贸方面，前三季度广东外贸不仅发挥了稳增长作用，更在全国外贸大局中起到主力军作用。前三季度，广东外贸进出口6.75万亿元，同比增长11.1%。今年以来，随着一系列稳外贸举措持续推出，广东外贸传统动能优势稳固、新动能更加凸显。据统计，前三季度，广东对主要贸易伙伴进出口均实现正增长，其中对共建“一带一路”国家进出口2.47万亿元，增长9.8%；出口机电产品2.87万亿元，增长8.8%，占出口总值的65.2%。海关总署广东分署副主任张柯表示，当前广东外贸保持稳定增长仍然面临不少挑战，但国内经济基本面稳定向好，各项稳外贸举措效果持续发挥，外贸的综合竞争优势也逐步增强，将为持续巩固广东外贸向好态势提供坚实支撑。
近年来，山东立足农业大省优势，把农产品出口作为支撑和拉动全省对外贸易的重要组成部分，通过培育农产品国际贸易“头雁”，搭建农业对外合作平台，积极开展交流活动，助力企业“走出去”。今年1月份至9月份，全省农产品出口同比增长10.3%。山东省农业农村厅一级巡视员、新闻发言人于永德表示，总体来讲，山东省农产品出口势头良好，但也面临出口市场和产品结构比较集中、自主品牌出口竞争力相对较弱、生产和物流综合成本增加等不利因素。为培育壮大山东农产品出口新优势，近期山东省制定出台了《关于促进农产品出口的十项措施》。下一步，山东省农业农村厅将立足自身职能，持续优化对农产品出口的服务，加强统筹谋划，创新服务机制，促进更多优质特色农产品走出国门。
江苏是外向型经济比较发达的省份之一，受外部环境影响大，需要积极打好“扩内需持久战”，以供促需，激发消费需求持续释放，同时，多方拓展有效投资空间，切实发挥好投资在稳增长中的关键作用。蒋昭乙表示，应着力打好扩大有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳等“组合拳”，进一步提振发展信心。“具体而言，要在全力拓展海外订单，全力促进居民消费，全力推动工业经济发展上下功夫、出实招，进一步稳住外贸外资，不断创新消费场景，完善扩大有效投资长效机制，推动工业转型升级有效，扩大内需驱动有力，助力经济发展质效提升。”蒋昭乙说。
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