梁 瑜

原标题：疏通堵点有效降低物流成本

中国物流与采购联合会近日发布的数据显示，2024年前三季度我国社会物流总费用13.4万亿元，同比增长2.3%，社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，比上年同期下降0.2个百分点。社会物流成本呈现稳步下降。

物流就像实体经济的“经络”，连接着生产和消费、内贸和外贸。把物流成本降下来，不仅能够提升消费者的购物体验，进一步刺激消费需求，还能让企业更快地调整生产和配送策略，提高市场适应能力。降低全社会物流成本，对于构建高效顺畅的流通体系、畅通国民经济循环、更好支撑现代化产业体系建设具有重要意义。通过物流降成本可以降低其他行业成本、提高经济运行效率。从《“十四五”现代物流发展规划》到党的二十届三中全会，物流成本成为重要会议、文件反复提及的议题，彰显了我国降低物流成本的决心。持续努力之下，我国物流成本一降再降，物流体系建设取得长足进步，成为全球需求规模最大的物流市场。

不过，与发达国家相比，我国社会物流总费用占GDP的比重较高，“成本高、效率低”问题仍然突出，还存在一些制约物流成本降低的关键堵点卡点，包括基础设施网络不完善、技术装备水平较低、多式联运发展水平不高、现代供应链体系不健全等。物流市场一体化运输短板明显，公路运输占比过大、成本较高，部分区域铁路运能不足。供应链管理水平仍处于传统物流管理阶段，缺乏从货源方到流通中介方再到消费者的全链条管理系统。以山东的蔬菜卖到北京消费者手中为例，通常要周转5次以上，不仅增加了搬运和存储成本，还带来一定损耗。

物流成本高，是多个环节、多种因素造成的，有物流行业自身运输、仓储、管理等问题，也有产品结构、产业组织、要素配置等因素影响。这就需要秉持系统思维，十个指头弹钢琴。

进一步优化运输结构，强化“公转铁”“公转水”，因地制宜发挥不同运输方式的比较优势。据测算，我国多式联运占全社会货运量的比重每提高1个百分点，可降低物流总费用约0.9个百分点，节约的社会物流成本可达千亿元。

降低全社会物流成本，数字化在其中扮演了重要角色。庞大的物流量对应着巨大的数据量，要利用大数据、人工智能、物联网等新技术优化物流管理，实现高效的资源配置和生产调度，进而实现物流成本的降低。

此外，还要优化环境，有效降低制度性成本。比如，破除各种形式的地方保护和市场分割，取消、调整不合理的罚款规定，有效降低物流税费成本等。物流涉及的环节非常繁复，营商环境优化，市场化程度提高，有助于促进各个环节高效运转，从更深层次推动物流行业提质降本增效。

（中国经济网供稿）

(责编：杨曦、陈键)

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