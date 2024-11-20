人民网记者 王绍绍

消费是经济稳增长的主引擎，是畅通国内大循环的关键环节。近年来，随着一系列提振消费的利好政策落地，新兴消费不断涌现，我国消费市场更加多元化，助力经济高质量发展。

国家统计局数据显示，1-10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%，比1-9月份加快0.2个百分点。全国网上零售额123632亿元，同比增长8.8%。其中，实物商品网上零售额103330亿元，增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%。

近期，各平台销售数据亮眼，消费热情持续升温。消费品以旧换新叠加电商平台优惠，成为一个突出看点。专家表示，随着一系列增量政策落地，消费市场有望继续回暖，持续发挥拉动经济增长的基础性作用。

为进一步激活消费潜力，各地纷纷推出创新举措，打造多元化消费场景。在浙江杭州，相关部门联合电商企业推出“数智杭州·未来生活节”，通过线上线下融合的方式，展示未来生活场景，推广智能家电、绿色出行等新型消费模式，吸引了大量消费者参与；在江苏南京，当地依托历史文化街区，打造了一系列特色文旅消费项目，如“夜泊秦淮”文化体验游、老门东民俗风情街等，不仅丰富了消费者的文化体验，也有效带动了周边餐饮、住宿、购物等相关产业的发展。

“数字化转型已成为推动消费市场升级的关键力量。”业内专家表示，大数据、云计算、人工智能等先进技术的应用，不仅拓宽了消费渠道，提升了消费体验，还催生了诸多新业态、新模式，如直播带货、社区团购、无人零售等，这些新兴消费方式正逐步成为消费市场的重要组成部分。

与此同时，随着消费市场的不断细分和个性化需求的增加，定制化、体验式消费也日益受到消费者的青睐。在上海，一家高端家居定制品牌通过引入虚拟现实技术，让消费者在选购家具前就能“预览”家中摆放效果，极大地提升了消费者的购买意愿和满意度。在广州，多家购物中心推出了“主题乐园式”消费场景，通过打造沉浸式体验空间，吸引年轻消费者前来打卡、消费，有效促进了消费市场的繁荣。

在绿色消费领域，随着大规模设备更新和消费品以旧换新工作的大力开展，绿色消费正在逐渐成为新的消费热点。此前印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，要积极扩大绿色消费，“健全绿色消费激励机制”， “引导企业执行绿色采购指南，鼓励有条件的企业建立绿色供应链，带动上下游企业协同转型”。

商务部19日发布数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，合计超过400万份。10月，全国报废汽车回收87.9万辆，同比增长113.4%。1至10月，全国报废汽车回收584.6万辆，同比增长55.9%。

业内专家表示，绿色消费不仅满足了消费者对于健康和环保生活的追求，更是推动产业结构化升级的重要力量。未来绿色消费会持续引领消费潮流，成为推动经济社会高质量发展的新引擎。

与此同时，银发经济的崛起也为消费市场带来新的增长点。业内专家介绍，根据十月份数据，老年人健康产品销售额同比增长显著，其中智能穿戴设备、健康监测仪器等高科技产品的销量增长尤为突出，反映出银发群体对科技改善生活质量的强烈需求。此外，老年旅游、养老服务、健康管理等领域也展现出强劲的增长势头，有望成为消费市场的新蓝海。

“银发经济的发展，不仅要求产品和服务更加贴合老年人的实际需求，更需要在保障品质的同时，注重情感关怀和个性化服务。”上述专家表示，银发经济将更加注重跨领域融合，通过科技赋能、服务创新等方式，为老年人提供更加全面、便捷、贴心的消费体验。

“未来，消费市场将继续朝着多元化、个性化、智能化的方向发展。”商务部相关负责人表示，随着政策环境的不断优化和消费结构的持续升级，消费市场将迎来更加广阔的发展空间，数字消费、绿色消费、银发经济等将成为推动经济高质量发展的新动力。

(责编：杨曦、高雷)

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