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国有企业并购重组趋热 持续优化资源配置

2024年11月20日09:05 | 来源：人民网
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人民网北京11月20日电 （记者黄盛）新央企中国资源循环集团有限公司成立一个月来，已并购重组多家央企相关资产和业务；龙源电力收购国家能源集团下属资管公司、甘肃公司和广西公司所持有的山东、江西、甘肃、广西区域共计8家新能源公司……近期，国资国企并购重组动作频频。

业内人士对此向记者表示，一方面证监会推出的“并购六条”等政策对并购重组市场带来提振作用，通过具体有力的措施促进市场活跃度和企业转型升级，具有研发优势、技术成果落地转化率较高的国有企业并购意愿进一步提高；另一方面，在推动做大做强的目标下，央国企加快并购重组、整合资源，以提升产业协同效应，优化国有经济布局。

据了解，今年8月18日，证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示，并购重组是优化资源配置、激发市场活力的重要途径。下一步将坚持问题导向，顺应市场需求，深化并购重组市场化改革。推动央企加大上市公司并购重组整合力度，将优质资产通过并购重组渠道注入上市公司，进一步提高上市公司质量。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓前不久接受媒体采访时表示，以市场化方式推动国有经济的战略性重组、专业化整合和前瞻性布局，在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，有力推动“三个集中”。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向记者表示，当前国企发力并购是发展新质生产力的需要。发展战新产业和培育未来产业，主要方式是处置出清“两资”“两非”，盘活存量资产，腾挪出资源空间，这个过程会产生一系列重组并购活动。通过实施重组并购活动，可以推动国有资本“三个集中”，把国有资本用在“刀刃上”，更好地发挥国有企业科技创新、产业控制、安全支撑三个作用。

国有企业实行并购重组有其产业、资源等方面优势。招商证券宏观研究员林喜鹏表示，国务院国资委自2023年以来多次强调国有企业开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能，政策支持有助于降低并购成本和风险；此外，国有企业通常拥有较强的资金实力和资源优势，这使得它们在并购过程中能够提供充足的资金支持和资源整合能力。再加上在《提高央企控股上市公司质量工作方案》要求2024年底前基本完成调整的考核目标下，国资央企亟需强化以上市公司为基石的并购重组与专业化整合策略，进而促进国有经济布局优化和结构调整。

中信证券研报对此认为，目前政策层面明确并购重组的“可”与“不可”，并提高监管包容度，简化审核程序，提高审核效率。凭借着更强的资源整合能力、更充裕的资金体量和逐步完善的考核机制，央国企并购重组浪潮正盛，国有资本改革也将迎来新的战略机遇期。

上述研报提到，政策层面正通过“加减乘除”四条路径推进国有经济布局优化。具体来看，在“善做加法”方面，新央企组建、专业化整合、削弱同业竞争；在“敢做减法”方面，聚焦主责主业，推动资产划转，做好“退”文章；在“巧做乘法”方面，积极布局新质生产力，充分发挥央国企的“乘数效应”；在“会做除法”方面，破除一级市场“堰塞湖”难题，耐心资本助力产投。

吴刚梁告诉记者，重组并购要注重市场化、专业化手段，要追求重组之后的融合与协同效应，避免“拉郎配”。并购要量力而行，整合产业链不宜贪大求全，也不宜过度延伸。

也有专家向记者表示，在国有企业大力发展新质生产力、专业化整合深入推进、加快布局战新产业的背景下，并购重组成为其重要抓手，重点和方向也随之发生新的变化。特别是充分利用资本市场并购重组的契机，为现代化产业体系的构建和传统产业的转型升级提供支撑。但在并购重组过程中，国有企业也应谨慎面对财务风险，并考虑重组是否符合其长期战略，坚持底线思维，做到理性决策。

(责编：杨曦、高雷)
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