人民网记者 杨曦

基础设施投资是经济增长的催化剂。随着“两重”“两新”等政策的持续推进，我国基础设施投资迎来了显著回升。

国家统计局数据显示，1至10月份，我国基础设施投资同比增长4.3%，比上月加快0.2个百分点，为今年3月份以来的首次回升。这一增长不仅反映出政策效应的持续显现，也为下一步整体投资上行打下坚实基础。

今年以来，国家发展改革委已安排体现“两重”性质和国家意志的重大项目1465个、超长期特别国债资金7000亿元，支持沿江高铁、东北高标准农田建设、“双一流”高校、城市地下管网、重点领域节能降碳改造、“三北”工程等重大项目加快建设。

10月8日，国家发展改革委相关负责人透露，用于“两重”建设和“两新”工作的1万亿元超长期特别国债已经全部下达到项目和地方，将抓紧推动项目加快开工、加快建设，争取在年内尽快形成实物工作量。

进入第四季度，各地在基础设施领域的投资力度不断加大，重大项目陆续开工建设。

北京市级层面提前下达2025年市政府固定资产投资100亿元，主要聚焦科技创新、现代化产业、重点基础设施等领域；

山东聚焦推动设备更新项目落地，统筹推动6570个设备更新储备项目，加快建设680个产业链高质量发展重大项目，培育增长新动能；

四川省举行重大项目现场推进活动，共推进项目1823个、计划总投资7800多亿元，其中，基础设施项目总投资额最大，占比达46.4%；

10月12日，上海浦东新区一批总投资约416亿元的重大建设项目开工，包括科技产业类、城市基础设施类、社会民生类和生态环境类等项目共20个；

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“随着各项政策的出台，以及近期地方政府化债工作的推进，地方政府在加强基础设施的能力方面会继续得到提升。”国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办举行的“10月份国民经济运行情况”新闻发布会上如是说。

展望未来，我国基础设施投资有望继续保持稳定增长态势，并带动整体投资上行，为经济的高质量发展创造更加有利的条件。

(责编：杨曦、高雷)

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