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新一期贷款市场报价利率未作调整

2024年11月20日09:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月20日电（记者任军、吴雨）新一期贷款市场报价利率（LPR）20日出炉，1年期和5年期以上LPR均未调整。

　　当日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%。

　　LPR是贷款利率定价的主要参考基准，每月定期发布。今年以来，1年期和5年期以上LPR分别累计下降35个和60个基点，带动贷款利率保持在历史低位水平。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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