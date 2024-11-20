人民网记者 赵竹青

2024年初冬，“乌镇时间”再次开启。来自世界各地的嘉宾相聚世界互联网大会乌镇峰会，坐而论道、共商大计。

今年，人工智能成为热议焦点。作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，这一技术在深刻改变人们生产生活的同时，也可能带来未知的风险。因此，确保“智能向善”，发展负责任的人工智能，成为全球共同关注的关键议题。

如何做到“以人为本、智能向善、造福人类”？11月21日，乌镇峰会期间，人工智能负责任开发与应用分论坛将汇聚国内外顶尖专家学者及行业领袖，围绕这一重要话题开启一场别开生面的思想盛宴。

大咖聚首，共绘“智能向善”新蓝图

嘉宾主旨发言环节将围绕“创造以人为本的人工智能”“现实世界与数字世界交融的秩序与规则”以及“推动人工智能治理从规则迈向实践”三大核心议题展开。

全国政协委员、中国网络空间安全协会理事长赵泽良，中国工程院院士、同济大学校长郑庆华，人民网董事长、传播内容认知全国重点实验室主任叶蓁蓁，香港理工大学视觉计算讲座教授、欧洲人文和自然科学院外籍院士陈长汶，深圳理工大学计算机科学与控制工程学院院长、美国医学与生物工程院院士潘毅，安恒信息董事长范渊等多位嘉宾将分享最新观点。

深度研讨，展望“人机共存”新愿景

在圆桌对话环节，中国科学院自动化研究所人工智能伦理与治理中心主任、联合国人工智能高层顾问机构专家、北京人工智能安全与治理实验室主任曾毅，剑桥大学智能未来研究中心项目主任、剑桥大学生存风险研究中心创始执行主任、中英人工智能伦理与治理中心联合主任肖恩·欧·海格缇，美国奥尔布赖特石桥集团合伙人及副总裁保罗·特里奥洛，香港医院管理局资讯科技及医疗信息部总经理余法昌等嘉宾，将围绕“洞见与人工智能共存的未来”“构建可互操作的人工智能治理框架”等议题展开对话讨论。

相约乌镇峰会，共话智能未来。该论坛由世界知识产权组织、人民网、中国网络空间安全协会、安恒信息主办，英国标准协会、印象笔记、钛媒体协办。论坛旨在促进建设多主体参与、多层面治理的人工智能科研、转化与发展机制，共同推动构建人工智能技术、产业发展的良好生态。

(责编：赵竹青、高雷)

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