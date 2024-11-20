据民生银行最新消息，近日，该行首批落地“资金流信息平台”融资业务。

“资金流信息平台”由中国人民银行征信中心建设运营，于10月25日正式上线试运行。通过共享平台，金融机构可更加便捷高效地获取客户的资金流信用信息，实现对客户的经营状况、收支状况、偿债能力、履约状况等全生命周期的动态跟踪分析，是实现中小微企业“敢贷、愿贷、能贷、会贷”的有效工具。

民生银行作为首批试点机构，组织搭建了专属业务系统、授权机制和应用方案，积极配合中国人民银行征信中心的上线安排。今年8月，民生银行成为成功登录共享平台和完成全接口联通验证的接入机构。目前，该数据应用于民生银行“民生惠信用贷”线上产品中，进一步丰富了原有的税务信息、工商信息、司法等多维度数据资源，提升大数据技术和智能风控的应用效果，优化客户画像的精准度，推动了该行小微服务质效有效提升。

“未来，民生银行将在‘资金流信息平台’的支持下，以更加高效优质的金融服务助力小微企业健康可持续发展。”民生银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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