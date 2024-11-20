新华社北京11月20日电（李国利、邓孟）11月20日是神舟一号发射成功25周年纪念日，正在中国空间站出差的神舟十九号航天员专门录制祝福视频，向老一辈航天人致敬。

神舟一号是我国第一艘神舟无人飞船，1999年11月20日从酒泉卫星发射中心直上云天，遨游太空21小时后返回内蒙古四子王旗，成功实现天地往返的重大突破，中国航天用短短数年时间就走完了发达国家用时三四十年走过的路。

“神箭首秀震撼寰宇，神舟首飞光耀神州。”视频中，二次飞天的神舟十九号乘组指令长蔡旭哲说，“25年前的今天，中国载人航天迈出了从蓝图绘梦到奋斗圆梦的第一步，为实现中华民族千年飞天梦想奠定了坚实基础。”

从无人飞行到载人飞行，从一人一天到多人多天，从舱内实验到出舱活动，从单船飞行到空间站组合体稳定运行……25年来，中国载人航天取得了让世界瞩目的巨大成就。正如我国首个“90后”男航天员宋令东所说：“25年来，一代代航天人自信自强、艰苦奋斗，全国一盘棋、万人一杆枪，一次次刷新中国人探索太空的新高度，在浩瀚宇宙书写了用航天梦托举中国梦的壮丽篇章。”

太空探索是人类历史上的伟大壮举，是一场没有终点、永远在路上的远征。我国首位飞天的女航天飞行工程师王浩泽说:“作为新时代的航天人，我们一定要传承红色基因、担当强国责任，站在巨人的肩膀上接续攀登，跑好我们这代人的历史接力棒。”

神舟一号的成功发射，是我国航天史上的重要里程碑。神舟十九号航天员乘组表示：“在这样一个值得铭记的日子里，我们向所有为我国航天事业奉献青春、热血乃至生命的功臣们致敬!”

2024年10月30日凌晨，搭载着神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭点火发射，将蔡旭哲、宋令东、王浩泽3名航天员送入太空。这是中国载人航天工程自1999年神舟一号发射以来的第33次发射任务。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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