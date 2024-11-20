原标题：善启新篇、数链未来 浙商银行以链式生态金融助力全球产业合作

11月19日，由中国国际商会支持、全球中小企业联盟主办的2024全球产业合作大会在杭州举办，大会以“开放合作链通全球”为主题，旨在凝聚更多共识，破解各国企业国际发展所面临的困难和挑战，增强经济发展新动能。

在全球化进程中，金融机构如何更好地发挥作用？作为根植于浙江民营经济沃土的全国性股份制商业银行，浙商银行受邀参加此次全球产业合作大会，发布了“一带一路”全生命周期金融服务手册，将通过创新综合化、定制化、全生命周期的跨境金融服务，为企业参与全球化保驾护航。浙商银行党委书记、董事长陆建强表示，金融要成为全球化正行向善的促进者，在数字化大变局下，金融面临重大变革，数字化更加直击金融本质。在此背景下，浙商银行坚持“善”和“数”两大战略核心，持续探索金融助力国际化的有效路径。

坚持功能第一性 成为全球化正行向善的促进者

瀚舜国际贸易（绍兴）有限公司是浙江的一家小微企业，主营纺织品面料出口，主要销往欧洲、东南亚、南美等国家。近几年，受人民币汇率双向波动加剧等因素影响，企业财务管理压力增大，办理交易时效性难以保证。

得知情况后，浙商银行金融顾问积极对接，在服务过程中，深入了解企业金融服务需求，为其量身定制金融服务方案，通过综合运用“大数据+线上化+特色政策”组合，破解企业汇率避险难题。此后，浙商银行金融顾问团多次跟踪走访，提出汇率套保优化建议，在得知浙江省政府推出政府性融资担保支持小微企业汇率避险的政策后，第一时间上门指导企业签订协议、申请额度，为其减免初始交易担保；同时在金融顾问的指导下，企业尝试“交易宝-远期委托挂单”功能，通过线上无纸化无时滞操作，顺利锁定一笔三个月后收汇的订单汇率，成交的价格几乎拿到当日汇率最高点。企业负责人表示，“浙商银行的金融顾问服务很全面很专业，建议我们使用的夜盘委托挂单功能大大提高订单结汇价，有效减轻企业人力和盯盘成本，达到了事半功倍的效果。”

这是浙商银行国际业务践行“善本金融”的一个缩影。

“金融是服务实体经济、服务社会发展的一种工具，具有功能性。金融先天具有放大作用，服务善的主体，就是放大社会价值。”基于此，浙商银行近年来秉持“金融向善”理念，坚持导正金融的放大功能，从注重金融自身盈利性转向更加注重放大社会价值，发挥功能第一性。在全球化进程中，陆建强更是指出“金融要成为全球化正行向善的促进者。”

对应的，浙商银行从公益属性出发，举旗金融顾问制度，联合各类金融机构、中介机构，建立“1+N”工作机制，给地方政府、企业和居民提供一站式综合化服务。近年来，浙商银行依托全国网点布局和举旗“金融顾问”，对接全国全球各地浙江商会，实施金融顾问服务浙江“千项万亿”、服务浙商“千家万户”工程，并依托数字化工具延伸服务触角、创新服务模式，致力于帮助浙商更好地融入全球市场。

浙商银行还创建了“浙银善标”评价体系，从正面指标和负面两个维度双向评价，对善标等级较高的客群给予信用评级上翻、抵押率上调，以及授信审批便利、利（费）率优惠、定制产品服务等支持。通过把中国式ESG理念融入核心业务运营，浙商银行把“善”的基因嵌入国际业务等各个金融服务场景，持续深化从社会价值视角导正金融放大功能的向善机制。

探索链式生态金融 赋能全球产业链合作

在数字化大变局下，金融也面临重大变革，数字化将重塑国际金融发展路径，通过数字金融助力全球化是国内外金融机构共同的使命。

为此，陆建强提出，金融要加快实现四个转变：从服务企业融资向服务产业生态转变；从依赖不动产、抵押担保式的“当铺”金融向依赖数据、算法的场景金融转变；从以牌照为中心的专项服务向以客户为中心的综合服务转变；从“打猎式经营”向“种田式陪伴”转变。

随着数字技术的发展，围绕金融“四个转变”，浙商银行链式生态金融应运而生。据悉，链式生态金融是以数据资产为基础，以场景和算力为依托，通过高效、便捷、精准服务，推动整个产业生态价值的最大化，以生态繁荣带来主体繁荣。链式生态金融具有“嵌入场景，强化链接；聚焦生态，合作共赢；盘活资源，高效配置”三个内涵特征。

安吉DJS家具有限公司是浙江省湖州市内一家家具及配件的销售公司，产品主要通过向周边生厂商采购后销往中东和东南亚地区的大型连锁超市。临近春节，企业有支付上游供应商货款、发放员工年终奖的需求，而境外货款未到期回收，流动资金较紧张。

了解企业情况后，浙商银行提供了依托于出口企业收汇等核心数据的“出口数据贷”大数据授信模式。企业扫描二维码在线提交授信申请后，系统根据客户的收汇数据审批了90万元的初始额度，额度启用后又及时增额96万元，合计授信额度186万元。搭配“出口商票便捷贷”线上融资模式，企业只需通过限额一次性审批，线上提交融资申请和相关单据后便能即时提取融资款项，帮助企业度过阶段性资金紧张的难关。

全力支持企业深度参与国际合作

在链式生态金融方面，浙商银行正在不断进行诸如此类的探索和实践。据介绍，该行目前主要聚焦科创金融服务场景、供应链服务场景、企业流动性管理场景、区域综合金融生态建设场景等四大场景，依托数字化工具，将金融服务嵌入全球产业链供应链相关场景和环节，赋能全球产业链合作。

大会现场，浙商银行还全面接轨国际市场，发布了“一带一路”全生命周期金融服务手册，通过创新综合化、定制化、全生命周期的跨境金融服务，为企业参与全球化保驾护航。

具体来看，浙商银行通过构建全球化账户及结算服务体系、一体化流动性融资服务体系、一站式投融资服务体系、外贸新业态特色服务体系、全球性资产配置服务体系、沉浸式对客外汇交易体系、立体化资金营运体系等七大服务体系，打造了跨境金融数字化便捷化综合服务网络。目前，该行服务各类国际业务客户超2万户，对客外汇交易量居全国性股份制银行第3位。

此外，依托香港分行和自贸区分行FTU两个离岸平台，浙商银行充分发挥数字化优势，积极助力支持企业参与国际贸易与投资进程，推动国际资本流动和资源配置优化。据悉，截至2024年11月，该行已经与全球范围内近1000家境外银行建立合作关系，力争成为全球金融合作的重要参与者和推动者。（记者 张冰洁）

(责编：董童、李源)

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