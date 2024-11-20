11月19日下午，2024年世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼在浙江乌镇举行。高通公司凭借“专为Windows 11 AI PC打造的拥有行业领先45TOPS NPU算力的PC平台”——骁龙X Elite，荣获大会评选的“世界互联网大会领先科技奖”。

颁奖典礼现场。（受访者供图）

高通公司全球副总裁侯明娟表示，骁龙X Elite系列成为支持首批Windows 11 AI PC的独家平台。骁龙X系列产品组合现已支持58款已推出或正在开发中的PC产品，并在助力行业加速下一代AI PC应用开发，全力推动AI PC品类发展，为PC行业带来全新发展机遇。

据悉，骁龙X Elite采用定制的高通Oryon CPU，拥有12个高性能内核，基础频率达到3.8GHz；借助双核增强技术，其中两个核心可以进一步提升至4.3GHz，以提供极致快速的响应速度。其整合了高通在移动通信领域的深厚积累，支持高达10Gbps的5G下载速率，使得用户无论身处何地都能享受到流畅无缝的工作、创作及娱乐体验。

“未来，公司将持续与整个PC生态系统合作伙伴协作，把握AI PC这一行业发展新机遇，带动产业链共同升级。”高通公司相关负责人说。

(责编：曹淼、李源)

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