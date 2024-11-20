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黄河古贤水利枢纽导流洞工程开工建设

2024年11月20日14:12 | 来源：人民网
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黄河古贤水利枢纽导流洞出口施工支洞开工现场。受访者供图

黄河古贤水利枢纽导流洞出口施工支洞开工现场。受访者供图

人民网北京11月20日电 （欧阳易佳）据水利部消息，11月15日，黄河古贤水利枢纽导流洞出口施工支洞开始钻孔作业，标志着导流洞工程施工标段正式开工建设。

导流洞是黄河古贤水利枢纽工程施工关键线路上的控制性项目，直接决定了工程截流时间。其顺利开工，对于整个项目的推进具有重要意义，将为后续主体工程施工创造有利条件，确保工程建设能够按计划进行。

据悉，黄河古贤水利枢纽工程导截流采用河床一次拦断，隧洞全年导流方式。在左岸山体内平行布置2条导流洞，断面型式为城门洞型，成洞断面尺寸为宽13米、高16米。导流洞工程分为施工Ⅰ标和施工Ⅱ标两个标段，分别负责进口段和出口段施工，合同工期为34个月。

据建设方黄河古贤水利枢纽有限公司负责人介绍，导流洞工程开建后，将进一步强化现场管控，细化任务、压实责任、精心组织，以更加坚定的决心，更加科学的方法，全力以赴推进各项工作，确保导流洞工程按计划节点完成。

(责编：杨曦、高雷)
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