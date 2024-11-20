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11月LPR出炉：1年期和5年期均维持不变

2024年11月20日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京11月20日电 （记者黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）授权全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.10%，上月为3.10%；5年期以上品种报3.60%，上月为3.60%。

多位业内人士表示，在10月两个期限品种LPR报价分别大幅下调25个基点后，11月LPR报价保持不变，符合市场预期。一方面，作为LPR报价的定价基础，9月降息之后政策利率（央行7天期逆回购利率）保持稳定，已在很大程度上预示11月LPR报价会保持不变；另一方面，10月LPR报价下调幅度较大，加之银行净息差仍面临一定下行压力，报价行也缺乏进一步下调LPR报价加点的动力。

今年以来，LPR共调整了3次，带动企业融资和居民信贷成本不断下降。华西证券首席宏观分析师肖金川统计，2024年1-10月，5年期以上LPR累计下调60BP，带动新发放个人住房贷款利率降幅达到82BP。与企业贷款更相关的1年期LPR累计下调35BP，新发放企业贷款加权平均利率降幅25BP。

 对于11月LPR报价保持不动，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，主要是7天期逆回购利率锚保持稳定，国内处于加快释放存量和增量政策红利阶段，银行继续面临较大净息差压力。从近期公布的数据看，国内消费、投资、房地产都呈现积极复苏迹象，反映国内逆周期调节政策的效果在逐步释放，11月调整LPR并无迫切性。

中信证券首席经济学家明明对此分析说，一方面，三季度贷款加权平均利率下行至3.67%的历史低位，三季度央行货币政策报告中的专栏《维护竞争秩序，改善政策利率传导》提到，“当前经济运行需要加大逆周期调节力度，但进一步降息面临着净息差和汇率内外部双重约束”，7、9月两轮逆回购利率大幅度降息后，短期LPR报价进一步下调可能存在较大压力；另一方面，从高频数据的角度来看，商品房成交面积在10月以来存在边际改善，而年内两轮降息政策成效仍需进一步观察。

东方金诚首席分析师王青对此也向记者表示，一揽子增量政策出台后，10月宏观经济景气度上行，楼市显著回暖，主要经济指标普遍改善，当前进入政策效果观察期，重点是将9月“有力度”的政策性降息及10月LPR报价大幅下调效应向实体经济传导，引导企业和居民融资成本下行，持续激发投资和消费动能。

也有业内人士认为，着眼于促进房地产市场止跌回稳，提振经济增长动能，推动物价水平温和回升，以及有效应对可能出现的外部贸易环境变化，2025年央行将坚持支持性货币政策立场，保持较高灵活性，相机抉择。

(责编：杨曦、高雷)
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