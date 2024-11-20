欧阳易佳

在我国北方辽阔的疆土上，一座绵延万里的“绿色长城”正不断延伸和扩展，这就是我国的“三北”工程。

在几代人近半个世纪的艰辛努力下，特别是党的十八大以来，“三北”工程建设取得了举世瞩目的成就。工程区累计完成造林保存面积4.8亿亩，治理沙化土地5亿亩，治理退化草原12.8亿亩，森林覆盖率由5.05%提高到13.84%，45%以上可治理沙化土地面积得到初步治理，61%的水土流失面积得到有效控制，4.5亿亩农田得到有效保护。

打赢打好“三北”工程攻坚战，科技创新是关键。日前，记者走进中国林科院发现，一年多来，中国林科院瞄准“三北”工程三大标志性战役区域生态治理的卡点、堵点和难点，全力推进十大孔兑综合治理示范区等15个科技高地的建成和落地。

为什么要打造科技高地？怎么打造科技高地？科技高地有哪些高科技？为此，人民网记者采访了相关负责人和驻点专家。

为什么要打造科技高地？

加强荒漠化综合防治，深入推进“三北”等重点生态工程建设，事关我国生态安全、事关强国建设、事关中华民族永续发展，是一项功在当代、利在千秋的崇高事业。

中国林科院首席科学家卢琦表示，当前，我国荒漠化、沙化土地治理呈现出“整体好转、改善加速”的良好态势，但沙化土地面积大、分布广、程度重、治理难的基本面尚未根本改变。

“新时期的‘三北’工程要更加注重科技创新这一关键要素，充分发挥科技在‘三北’工程中的作用。”卢琦说，“科技站位前移、内置，尽快提升与国家重大战略相匹配的科技支撑能力。”

成立三北工程研究院，成立了荒漠化研究所，启动实施“三北”工程攻坚战关键技术研发揭榜挂帅项目……近年来，我国坚持以科技创新提升治沙水平，持续打造科技高地。由中国林科院启动“黄河几字弯岸线控沙、光伏治沙关键技术集成与研发”“科尔沁和浑善达克沙地近自然修复关键技术研发与集成应用”“河西走廊－塔克拉玛干沙漠边缘风沙口流沙治理技术研发与集成示范”3个“三北专项”一期项目，为三大标志性战役区域的生态治理提供技术集成示范。紧接着，中国林科院在三大标志性战役区域部署打造15个“三北”科技高地，派出15支科技特派队，并签署了基本科研业务费“三北专项”军令状，成为打赢打好“三北”工程攻坚战的重要科技攻关目标路径。

怎么打造科技高地？

“‘三北’工程建设以来，科技力量始终为工程攻关方向、治理目标与重点任务的确定提供强有力的支撑。”中国林科院院长汪阳东认为，科技高地建设要运用系统思维，重点推动“四个融合”。

一是加强顶层设计，推动科技高地与工程建设融合。要全面了解科技高地所在地区工程建设科技需求，制定严格的包片蹲点工作计划，把科技高地的旗帜插在“三北”工程建设区的核心示范区，发挥科技示范引领作用。

二是加强基础研究，推动生态系统要素融合。通过吸引信息、遥感、地质、材料、农业等学科人才开展交叉学科研究，深度揭示山水林田湖草沙各要素的互作过程及功能形成机制，构建山水林田湖草沙一体化生态屏障建设技术体系，全面提升荒漠生态系统多样性、稳定性、持续性。

三是加强平台建设，推动全球科研力量融合。做实做好三北工程研究院，以三北工程研究院为平台汇聚全球荒漠化防治力量，通过承担“三北”工程攻坚战关键技术研发揭榜挂帅项目等，全力以赴开展集中应急攻关。

四是加强院地合作，推动科技高地与地方发展融合。强化与13个省区和新疆建设兵团林草部门的紧密对接，通过蹲点调研了解基层科技需求，达成科技高地共建协议，联合推进相关技术成果与地方“三北”工程建设任务深度融合。

汪阳东表示，未来的科技高地，将通过落地项目、集成技术等措施，建设可示范、可推广的“样板间”，打造“三北”工程建设的“制高点”。

科技高地建得怎么样？

科研工作者要把论文写在大地上，把实践中形成的真知变成论文，当党和人民需要的真博士、真专家。

“我们要加快转变观念，在推动‘三北’科技高地建设中，牢固树立成果转化应用鲜明导向，坚持以科研成果转化应用成效论英雄。”中国林科院分党组书记叶智介绍，为把科技高地建设成为“三北”工程攻坚战的科技先锋，中国林科院遴选出120余名业务骨干组建15支科技特派队，奔赴“三北”工程建设前线，加快推进实用新技术新模式集成示范，现已取得初步成效，其中10个高地取得了阶段性重要进展。

在中重度盐碱地上，生态经济林与林下中药材复合高效经营，“光伏+治沙”“141”草光互补，新模式、新发展策略层出不穷，成果累计示范推广近50万亩，为解决脆弱生态系统恢复难、盐碱地利用难、人工治沙成本高、生态产业融合度低等提供了有力支撑。

叶智表示，打赢打好“三北”工程攻坚战是新时期林草科研工作者的时代课题，打造新“三北”科技高地是中国林科院全体科技工作者的时代课题，要在答好时代课题中成就“大我”，实现“小我”，争当林草科研的真博士、真专家。

(责编：方经纶、高雷)

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