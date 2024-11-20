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促进资源共享 2024企业家大会·专题研学即将启动

2024年11月20日14:49 | 来源：人民网
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人民网北京11月20日电 （唐佳）凝心聚力，向“新”而行。为进一步将“2024企业大会”交流成果转化为促进企业经济高质量发展的强劲内生动力，及时总结推广富有中国特色、顺应时代潮流的企业家成长经验，促进企业间资源共享，人民网将依托828企业服务平台，于11月21日发起“2024企业家大会·专题研学”，邀请来自政、产、学、研领域嘉宾，走进四川省泸州市，弘扬敢于开拓、勇于探索、跨界合作的企业家精神，探讨企业创新发展、产业升级的实践路径。

本次专题研学将以赤水河两岸产业实地调研、主题演讲、专题交流及企业家专场沙龙四部分组成，并围绕企业高质量发展、优化营商环境、创新竞合模式等热点话题，邀请多位经济学家及企业家代表进行交流分享。

活动期间，专题研学还将积极为企业家搭建合作共赢的桥梁，助力企业发现潜在的合作伙伴，共同开拓新的市场领域，实现资源共享、优势互补。828企业服务平台也将为地方政府、行业企业提供价值传递、产业对接、招商引智的平台支持。（张慧丹对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)
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