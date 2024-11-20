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第十七届中国工业论坛将于12月在京召开

2024年11月20日15:20 | 来源：人民网
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第十七届中国工业论坛新闻发布会现场。主办方供图

第十七届中国工业论坛新闻发布会现场。主办方供图

人民网北京11月20日电 （记者夏晓伦）11月19日，第十七届中国工业论坛新闻发布会（以下简称“新闻发布会”）在京举行。

据介绍，第十七届中国工业论坛将于12月27日至28日在全国人大会议中心召开，本届论坛主题为“新质工业 美好世界”，同期将举办多场平行分论坛，以及发布《2024 新质生产力趋势与实践研报》和2024年寻找中国新质生产力年度推荐案例。

中国工业报社党委书记、社长徐金宝在致辞中表示，中国工业论坛是探讨工业改革发展创新之路、推进我国新型工业化进程的高层对话平台，是中国工业领域标志性高端年度盛会。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，是推进中国式现代化的重大战略举措，对我国经济社会发展将产生深远影响。

徐金宝还表示，以“新质工业 美好世界”作为此次论坛的主题，首先体现了中国工业报社弘扬新质生产力主旋律，唱响中国经济光明论的使命感和责任感，推进新型工业化，加快发展新质生产力，实现经济高质量发展，是为了满足人民群众日益增长的对美好生活的需要。

“其次，‘新质工业，美好世界’这一主题，体现了中国工业的战略定力和坚定自信，面对百年未有之大变局，要有更加开放的格局和视野，要在高质量对外开放中，建设工业强国，共建‘美好世界’。”徐金宝表示，面对激烈的国际竞争，必须进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，更好利用国内国际两个市场、两种资源，积极参与全球经济治理，不断提升我国在全球产业分工中的地位和竞争力，为赢得国际竞争战略主动提供坚实保障。

中国工业报社党委委员、副社长吴金慧介绍了本届工业论坛亮点，主要包括以下三方面：

一是定位高端，主题突出。往届中国工业论坛由工业和信息化部等指导，中国工业经济联合会、中国企业联合会支持，中国工业报社主办，已连续举办十六届。此次论坛以“新质工业 美好世界”为主题，紧扣热点，主题鲜明，重点突出。

二是形式多样，内容丰富。相关主题活动包括前期采访调研、系列专题论坛、标杆案例及报告发布等，满足行业、企业在政策宣贯、信息交流、产业对接、品牌推广、项目落地等方面的需求。

三是成果展示，聚焦标杆。论坛期间将举办“新中国成立75 周年大国制造成果展”，邀请重点企业，围绕高端装备制造、绿色能源、战略性新兴产业和未来产业领域，突出创新产品，以展板形式进行专题成果展示。四是阵容强大，针对性强。论坛拟邀请政府领导，中国工业经济联合会、中国企业联合会等协会领导，以及院士、专家，国内外知名企业领导人参加，阵容强大且具有国际视野。

今年3月，中国工业报社、《中国机械》杂志社联合，面向全社会发起“2024寻找新质生产力标杆”行动与倡议。据中国工业报社副总编辑、全媒体中心主任汪静介绍，该活动是深入一线、深度探访、创新实干、价值为先的年度调研探访活动。自启动以来，本项活动得到了社会各界的积极响应。截至目前，本社已收到企业的报名调研及案例考察需求超过150家。中国工业报社将这些丰富、有价值的调研报道内容集结成中国工业报社首部调查研报——《2024年新质生产力发展趋势与实践研报》和“2024年寻找中国新质生产力年度推荐案例”将在第十七届中国工业论坛上对外发布。

(责编：方经纶、高雷)
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