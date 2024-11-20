原标题：南京银行北京分行：积极推进2025届校园招聘，助力青年人才梦想起航

随着南京银行2025届全球校园招聘工作的开启，南京银行北京分行积极走进北京各大高校，通过举办招聘双选会、专场宣讲会，开展座谈交流及建立就业实习合作关系等多种方式，深度挖掘北京高校优质人才，为即将毕业的莘莘学子们提供了全面了解南京银行的机会，搭建起广阔的就业平台，以实际行动贯彻“责任金融 和谐共赢”的企业文化理念。

校园招聘期间，南京银行北京分行前往北京市的15所知名高校，参加双选会或开展宣讲会，吸引了众多学生的积极参与，学生们与分行的人力资源工作人员进行了面对面的深入交流。宣讲会上，分行工作人员不仅详尽地介绍了总分行的发展情况、企业文化、职业发展路径以及福利保障等诸多内容，让学生们有了更为全面且深入的了解，还特意设置了“师兄师姐有话说”环节，邀请了在分行工作的学长学姐们前来分享他们自身的职业发展历程以及经验心得，为即将踏入职场的学生们送上了宝贵的指导和建议。此外，金融知识小课堂以及有奖竞答环节的设置，也为宣讲会增添了不少趣味与活力。

此外，南京银行北京分行还积极主动地和各大高校就业指导中心就校园招聘工作进行沟通交流，并与部分高校成功共建实习就业合作基地，为学生们提供了更多实践操作以及就业的机会。

南京银行北京分行始终坚守“事业汇聚人才，奋斗成就未来”的理念，对校招生的培养与发展给予了高度重视。展望未来，分行将持续践行金融企业社会责任，深化与各大高校的校企合作，凭借更多样的合作方式及活动形式，为高校毕业生们提供更为广阔的发展空间和良好的职业前景，助力青年人才达成梦想，携手共同书写美好的未来篇章。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经