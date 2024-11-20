原标题：亚洲首次！东方雨虹代表队创造历史，跻身世界第三

当地时间11月15日晚，第二十九届IFD世界青年屋面工冠军赛在奥地利因斯布鲁克圆满落幕，各项赛事成绩在颁奖典礼上正式揭晓。东方雨虹平屋面代表队作为本次大赛参与该赛项的中国代表队斩获季军，创造了中国自2014年参加IFD世界青年屋面工冠军赛以来的历史最好成绩，打破了长期以来由欧洲国家占据该赛项前三名的记录，实现质的飞跃、零的突破。此外，东方雨虹平屋面代表队在高水平完成赛项各项考核操作，取得季军佳绩的同时，一举斩获"Special prize by the president"主席特别奖，填补了中国此奖项的空白，成为本届大赛最大看点。该奖项是IFD世界青年屋面工冠军赛的一项特殊荣誉，由国际屋面联合会（IFD）主席授予在各项比赛中表现出色的队伍。

世界青年屋面工冠军赛是由国际屋面联合会（IFD）主办的国际性赛事，享有全球屋面行业“奥林匹克盛会”的崇高美誉。这项赛事每两年举办一次，是IFD成员国间展示和交流职业技能的重要平台，竞技水平代表了当今屋面和建筑防水行业职业技能发展的世界先进水平。

本届IFD世界青年屋面工冠军赛设有平屋面、瓦屋面、金属屋面和立墙四个类别赛项，吸引来自欧美及中国等11个国家、27支代表队参赛。其中，中国代表队由中国建筑防水协会代表中国派出的东方雨虹平屋面、瓦屋面两支参赛队组成。

东方雨虹平屋面代表队

东方雨虹瓦屋面代表队

在11月13日至15日三天的激烈角逐中，两支代表队充分发挥专业技艺与匠心巧思，与全球精英队伍同场竞技，以炉火纯青的技艺水平与奋楫争先的拼搏精神，展现出新时代大国工匠风采，赢得评委、各参赛队及代表的赞扬与尊重。

本届大赛是东方雨虹代表队第四次随中国建筑防水协会参加世界青年屋面工冠军赛。对于东方雨虹而言，参加世界青年屋面工冠军赛不仅是为国家荣耀而拼搏，更是促进国际屋面行业技术交流和合作的重要契机，对于推动行业技术提升和工人培养具有重要意义。

长久以来，东方雨虹以北京市顺义区东方雨虹职业技能培训学校为支撑，围绕教育模式、培养方案、以赛促教、产教融合、校企合作等多方面，构建起纵向衔接、横向贯通的职业教育体系，旨在填补人才培养与实际需求之间缝隙，搭建符合行业发展、市场需求的职业教育平台。

此次东方雨虹平屋面代表队取得该赛项季军及"Special prize by the president"主席特别奖，无疑是对东方雨虹全力培育高素质技术技能人才的重要回应。作为本届大赛瓦屋面赛项的中国代表队，东方雨虹瓦屋面代表队虽未能跻身前三甲，但总体表现仍可圈可点，相较于历史参赛成绩已有显著提升。

创业至今，东方雨虹从未偏离“做工”这一质朴、纯粹的航道，力求以自身发展培养更多高素质技术技能人才，推动建筑建材行业可持续稳健发展。借此次参赛契机，东方雨虹两支代表队以世界青年屋面工冠军赛为桥梁纽带，通过与来自不同国家和地区的参赛选手切磋互鉴，提升技能技艺水平，促进国际合作交流，助力我国屋面防水领域高素质技能人才培育。面向未来，东方雨虹将继续以专业优势为支撑，积极探索建设新型人才培养模式、新时代工匠培育体系，为实现中华民族伟大复兴凝聚起磅礴力量，为工匠精神赋予“雨虹内涵”。

(责编：曹淼、李源)

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