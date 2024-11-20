人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中信银行：公司信用类债券年度承销规模领跑迈过8000亿

2024年11月20日17:03 | 来源：人民网
小字号

据中信银行最新消息：11月，该行公司信用类债券承销领跑全市场，迈过年度承销8000亿大关。这也是该行继2021年领衔首破7000亿后，时隔三年再次刷新债市纪录。

资源配置更“向实处落”，“量、价、期”全方位优化。2021年至今，中信银行累计承销公司信用类债券超过3万亿，年承销额连续四年超7000亿，超过70%的资金精准流向战略新兴、先进制造、绿色环保、乡村振兴、保障安居等产业发展重点领域，有力支撑经济动能转换；“价”的维度降本增效，近三年承销债券平均利率为2.98%，低于同期贷款加权平均利率近120BP，以此参照节约企业融资成本260亿；“期”的维度结构优化，今年承销中长期产品加权期限3.5年，较去年同期显著拉长1.42年，以长期稳定的债务资本激发有效需求，畅通经济循环。

经济辐射更“向宽处行”，服务覆盖迈向广度和深度。中信银行坚持“长期主义”，扎实锻造领先的业务体系和专业化团队，力求在“拓广度、掘深度”上引领市场，不断扩大债券融资的辐射半径和普惠程度，实现客户总数、首发企业、牵头项目、区域触达、民企支持等层面的多维度领跑。

2022年至今，中信银行累计承销服务客户超1300家，债市客户覆盖度约45%，其中辅导近150家发行人在银行间市场首发亮相，牵头承销项目超2400个，有效覆盖全国所有发债省级行政区。在支持民营经济方面，中信银行坚决落实“两个毫不动摇”，精准发挥债券融资“第二支箭”作用，2022年起累计承销民企债券超1300亿，今年7月牵头承销全国首批民企资产担保债务融资工具，打开民企债市融资新局面。

时代担当更“向高处立”，科技金融走在市场前列。中信银行举全行之力深耕科技金融，2022年成立总行级科技金融中心，持续加大资源投入和体制机制创新，特别是整合集团“金融全牌照”力量，搭建起“股-贷-债-保”一站式科技金融服务体系。

具体到“债”，中信银行近年连续落地主体、用途、混合“三首批”科创票据全国示范项目：一方面引“源头活水”，助推更多优质科技企业叩开债市大门；另一方面育“耐心资本”，将长久期债券资金向科技领域股权投资、基金出资导流，累计支持科技企业和科技用途债券发行超1700亿，位列市场第一梯队，为“科技—产业—金融”的良性循环注入强劲的债市动能。

价值输出更“向深处进”，过硬能力铺就“护城河”。以市场化发行创造“资源聚合价值”。中信银行把发行定价能力作为债券服务的“压箱底”本领勤修苦练，通过精准研判市场走势，深度触达并统筹渠道和终端资源。以集团军作战创造“生态延拓价值”。中信银行在债券市场“方阵前进”，集团旗下各机构多线并进、相辅相成，在债务融资工具、公司债、金融债、ABS、境外债、可转债等主流赛道全面领跑，能够如臂使指、集成发力，携手为企业提供“境内+境外”“银行间+交易所”“承销+投资+交易+存续管理”的全场景、全链条融资安排。

“中信银行作为信用债综合融资机构，必将化里程碑高度为再出发势能，与实体经济共振，与时代步伐共进，在走好走实中国特色金融发展之路的征程上，贡献中信智慧和中信力量。”中信银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第十七届中国工业论坛将于12月在京召开
　　第十七届中国工业论坛新闻发布会现场。主办方供图 人民网北京11月20日电 （记者夏晓伦）11月19日，第十七届中国工业论坛新闻发布会（以下简称“新闻发布会”）在京举行。…
促进资源共享 2024企业家大会·专题研学即将启动
　　人民网北京11月20日电 （唐佳）凝心聚力，向“新”而行。为进一步将“2024企业大会”交流成果转化为促进企业经济高质量发展的强劲内生动力，及时总结推广富有中国特色、顺应时代潮流的企业家成长经验，促进企业间资源共享，人民网将依托828企业服务平台，于11月21日发起“2024企业家大会·专题研学”，邀请来自政、产、学、研领域嘉宾，走进四川省泸州市，弘扬敢于开拓、勇于探索、跨界合作的企业家精神，探讨企业创新发展、产业升级的实践路径。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部