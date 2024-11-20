据中信银行最新消息：11月，该行公司信用类债券承销领跑全市场，迈过年度承销8000亿大关。这也是该行继2021年领衔首破7000亿后，时隔三年再次刷新债市纪录。

资源配置更“向实处落”，“量、价、期”全方位优化。2021年至今，中信银行累计承销公司信用类债券超过3万亿，年承销额连续四年超7000亿，超过70%的资金精准流向战略新兴、先进制造、绿色环保、乡村振兴、保障安居等产业发展重点领域，有力支撑经济动能转换；“价”的维度降本增效，近三年承销债券平均利率为2.98%，低于同期贷款加权平均利率近120BP，以此参照节约企业融资成本260亿；“期”的维度结构优化，今年承销中长期产品加权期限3.5年，较去年同期显著拉长1.42年，以长期稳定的债务资本激发有效需求，畅通经济循环。

经济辐射更“向宽处行”，服务覆盖迈向广度和深度。中信银行坚持“长期主义”，扎实锻造领先的业务体系和专业化团队，力求在“拓广度、掘深度”上引领市场，不断扩大债券融资的辐射半径和普惠程度，实现客户总数、首发企业、牵头项目、区域触达、民企支持等层面的多维度领跑。

2022年至今，中信银行累计承销服务客户超1300家，债市客户覆盖度约45%，其中辅导近150家发行人在银行间市场首发亮相，牵头承销项目超2400个，有效覆盖全国所有发债省级行政区。在支持民营经济方面，中信银行坚决落实“两个毫不动摇”，精准发挥债券融资“第二支箭”作用，2022年起累计承销民企债券超1300亿，今年7月牵头承销全国首批民企资产担保债务融资工具，打开民企债市融资新局面。

时代担当更“向高处立”，科技金融走在市场前列。中信银行举全行之力深耕科技金融，2022年成立总行级科技金融中心，持续加大资源投入和体制机制创新，特别是整合集团“金融全牌照”力量，搭建起“股-贷-债-保”一站式科技金融服务体系。

具体到“债”，中信银行近年连续落地主体、用途、混合“三首批”科创票据全国示范项目：一方面引“源头活水”，助推更多优质科技企业叩开债市大门；另一方面育“耐心资本”，将长久期债券资金向科技领域股权投资、基金出资导流，累计支持科技企业和科技用途债券发行超1700亿，位列市场第一梯队，为“科技—产业—金融”的良性循环注入强劲的债市动能。

价值输出更“向深处进”，过硬能力铺就“护城河”。以市场化发行创造“资源聚合价值”。中信银行把发行定价能力作为债券服务的“压箱底”本领勤修苦练，通过精准研判市场走势，深度触达并统筹渠道和终端资源。以集团军作战创造“生态延拓价值”。中信银行在债券市场“方阵前进”，集团旗下各机构多线并进、相辅相成，在债务融资工具、公司债、金融债、ABS、境外债、可转债等主流赛道全面领跑，能够如臂使指、集成发力，携手为企业提供“境内+境外”“银行间+交易所”“承销+投资+交易+存续管理”的全场景、全链条融资安排。

“中信银行作为信用债综合融资机构，必将化里程碑高度为再出发势能，与实体经济共振，与时代步伐共进，在走好走实中国特色金融发展之路的征程上，贡献中信智慧和中信力量。”中信银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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