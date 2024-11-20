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2024年世界互联网大会乌镇峰会主论坛举行

2024年11月20日17:25 | 来源：新华网
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新华社杭州11月20日电 2024年世界互联网大会乌镇峰会主论坛于11月20日在浙江乌镇举行。与会嘉宾表示，习近平主席向峰会视频致贺，鲜明提出加快推动网络空间创新发展、安全发展、普惠发展，携手迈进更加美好的“数字未来”，充分体现了对信息革命发展大势的深刻把握，对信息时代人类前途命运的深邃思考，为深化互联网领域国际交流合作、携手构建网络空间命运共同体提供了遵循。

与会嘉宾认为，要发挥互联网对现代化建设的重要驱动作用，主动顺应信息革命浪潮，大力推动人工智能、大数据、云计算、区块链等技术创新发展，加快科技成果向现实生产力转化。要倡导发展人工智能以增进人类共同福祉为目标，以保障社会安全、尊重人类权益为前提，符合全人类共同价值，促进以人为本、向善而行。要把互联网作为践行全球文明倡议的重要渠道，以信息化、智能化手段为各领域合作赋能，拓展网上文化交流互鉴。

主论坛期间举行了全球青年领军者计划入选者颁证仪式、世界互联网大会数字研修院启动仪式、世界互联网大会智库合作计划启动仪式等活动。重要国际组织负责人，中外政府部门、全球互联网领军企业代表，以及知名专家学者、媒体人士等1800余人现场参会。

(责编：卫嘉、白宇)
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