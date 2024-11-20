新华社北京11月20日电（记者戴小河）国家能源局11月20日发布的信息显示，10月份，全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。

分产业看，第一产业用电量106亿千瓦时，同比增长5.1%；第二产业用电量5337亿千瓦时，同比增长2.7%；第三产业用电量1367亿千瓦时，同比增长8.4%。城乡居民生活用电量932亿千瓦时，同比增长8.1%。

1月至10月，全社会用电量累计81836亿千瓦时，同比增长7.6%，其中规模以上工业发电量为78027亿千瓦时。分产业看，第一产业用电量1141亿千瓦时，同比增长6.7%；第二产业用电量52721亿千瓦时，同比增长5.6%；第三产业用电量15315亿千瓦时，同比增长11%。城乡居民生活用电量12659亿千瓦时，同比增长12.3%。

中国电力企业联合会分析认为，前10月我国电力消费呈现四个特点。

——第一产业用电量保持增长，畜牧业用电量保持较快增长，同比增长了9.8%；渔业同比增长7%。

——第二产业用电量保持增长，高技术及装备制造业用电量增速领先。四大高载能行业合计用电量同比增长2.5%。其中，化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业同比分别增长6.6%、4.6%，非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业同比分别下降1.5%、1.1%。高技术及装备制造业合计用电量同比增长10.9%。其中，电气机械和器材制造业同比增17.4%、计算机/通信和其他电子设备制造业同比增14.2%、仪器仪表制造业同比增11.3%、汽车制造业同比增10.6%，用电量增速相对领先。

——第三产业用电量延续较快增长势头，充换电服务业用电量高速增长，同比增长了54.1%。

——居民生活累计用电量快速增长。不过，随着高温因素消退，10月全国城乡居民生活用电量增速比9月大幅回落19.7个百分点，是当月全社会用电量增速回落的主要原因。

(责编：卫嘉、白宇)

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