图为本次整流罩分离试验现场。（中国航天科技集团一院供图）

新华社北京11月20日电（记者宋晨）记者20日从中国航天科技集团一院获悉，该院抓总研制的长征十号系列运载火箭近日成功完成整流罩分离试验。

长征十号系列运载火箭是一个系列、两个型号、多种构型的我国新一代载人运载火箭，将助力我国实现2030年前载人登陆月球的目标，为航天强国建设提供重要支撑。

“本次试验对整流罩设计方案、连接结构、分离方案、最大可用包络等进行了充分考核。”中国航天科技集团一院专家说，整流罩分离是运载火箭发射过程中的关键动作，试验成功标志着长征十号系列运载火箭初样研制又迈出了坚实的一步。

中国航天科技集团一院专家介绍，整流罩作为运载火箭的重要组成部分，可以为航天器、飞船等提供有效保护，以免其承受高速气流带来的各种不利影响。本次试验的整流罩高度和直径均为5米，是全新研制的整流罩构型。

同时，火箭首次采用超静定连接方式，与传统的整流罩相比增加了一个分离面，解锁环节更多，分离方案复杂，可靠性要求高。

试验中，整流罩在预定时间、预定条件下顺利分离，各项参数均符合设计要求，验证了设计的合理性和接口协调性。这一成果不仅验证了整个方案的可靠性，也为下一步的试验任务提供了宝贵的数据。后续还将对整流罩开展静力试验、船罩联合振动试验等多项验证。

当前，长征十号系列运载火箭已完成一子级动力系统试车等大型试验，按照研制计划后续还将持续开展一系列试验项目，对各系统设计进行全面验证。

(责编：卫嘉、白宇)

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