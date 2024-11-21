本报记者 汪文正

让有退出意愿的企业能够依法正常、顺畅、低成本地退出市场，有利于释放经营主体经济活力。今年以来，全国税务部门持续推动“高效办成企业注销一件事”，积极探索企业注销便利化举措，对符合条件的注销主体提供“即办”“容缺办”等服务，有效提升经营主体满意度。数据显示，今年第三季度，全国办理税务注销业务的纳税人中，享受“即办”“容缺办”等服务的占比超过96%，企业办税成本得到有效降低。

“税务注销”是企业注销的前置环节，以往企业需要先到税务部门完成清税，再凭清税证明到市场监管部门申请注销登记。而今，随着税务部门与市场监管、人社等部门加强信息共享，优化注销流程，企业注销已从“多头跑”转变为“多头帮、一站办”。

“我原以为注销很麻烦，需要跑好几个部门，还特意请了一天假，没想到在税务窗口一下全办完了。”在贵州省贵阳市经开区税务局办税大厅，前来办理企业注销手续的李女士表示。

李女士认可的，正是贵阳市经开区税务局推出的“税务+N”注销新模式，依托市场监管、税务等多部门数据互通、信息共享、协同共治的合作机制，在政务服务中心设置“联合帮办专窗”，为企业提供“一件事一次办”注销服务，实现注销业务“一窗受理、并联审批、一次办结”。

同时，为更好解决经营主体异地注销“多地跑”等问题，各地税务部门持续优化税费事项异地办理流程，建立跨区域通办服务机制，实现注销“云办理”、纳税人“少跑腿”。

近日，广西南宁市青秀区的唐桂香女士碰上了“麻烦事”。其位于上海的企业急需注销，但两地相隔近两千公里，来回不便，唐女士来到青秀区税务局寻求帮助。青秀区税务人员立即通过征纳互动平台跨省会话模块，与上海市闵行区税务人员“屏对屏”辅导唐女士提交资料，顺利办理了跨省税务注销业务。

“以往需要跑到现场才能解决的问题，现在在外省也能‘面对面’办理，大大节约了时间和成本，方便、快捷又高效！”唐桂香说。

此外，聚焦企业注销便利化改革，各地税务部门重点精简办理资料、优化办理流程、压缩办税时间，努力实现全流程全环节提速。

“本以为今天还要跑一趟，回镇上拿到公章才能办，没想到可以‘容缺办理’，真是太方便了。”重庆西必达表面材料科技公司负责人杨丰余办完税务注销后说。

据了解，今年以来，重庆市税务局积极推进注销“容缺办理”机制，明确事项范围、办理条件、承诺期限等。同时，建立“容缺办理”工作台账，录入具体办理内容、申报容缺天数、资料补正日期等信息，确保“容缺办理”服务规范高效运行，打通注销办理的“最短路径”。

国家税务总局相关负责人表示，税务部门将坚持从纳税人缴费人需求出发，不断推进跨区域、跨部门、跨系统间业务协同和数据贯通，推出更多操作性更强、便捷性更高的务实举措，进一步畅通企业退出渠道，持续优化税收营商环境，更好服务高质量发展。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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