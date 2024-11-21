本报广州电 （记者程远州）日前，经国家市场监督管理总局批准，国家新型电力系统数字传感及控制产品质量检验检测中心（下称“质检中心”）落户粤港澳大湾区。这是我国首个获批的专门面向新型电力系统设备的国家级质检中心，由南方电网科研院牵头筹建，面向全国市场，作为第三方机构提供公开、独立的质量检测服务。

据了解，当前，我国正加快构建新型电力系统，数字电力设备作为核心设备广泛应用。在粤港澳大湾区，数字电力设备产业集群已汇聚超过5000家企业。

针对新型电力设备种类多、总量大、增长快，技术迭代频繁、产品质量参差不齐、基础检测能力不足等问题，质检中心应运而生，着力为新型电力设备办理“出生证”“健康证”，加快推动数字电力设备在新型电力系统规模化应用。

南方电网输配电部相关负责人介绍，南方电网供电服务区域在运数字电力设备总量已超30万套，生产商数量超100家，年均增长率超30%，给电网安全运行和可靠供电带来挑战。中国工程院院士、广东省科学技术协会主席陈勇表示，规划建设质检中心，从电力设备的设计、生产、出厂、入网、运行等环节进行全生命周期质量把关，对引领电力数字仪器及装备行业发展，推动上下游产业链企业联动，提升电网智能化水平，助力新型电力系统高质量建设具有重大意义。

“从关系千家万户的电能表，到电力无人机、新能源并网设备、储能控制器等核心数字电力设备，我们都可以提供科学、权威的检测服务。”南方电网科研院副院长卢勇表示，该中心落户南方电网后，将聚焦数字电力设备新领域，实现设备全生命周期质量管控。

卢勇介绍，南方电网已制定发布新型电力系统领域相关技术标准数百项，自主研发基础检测装备70余台/套，实现核心数字电力设备检测能力全覆盖，累计为70余类产品、1000余家设备制造商提供全生命周期质量检测与咨询服务。质检中心未来将成为新型电力系统数字设备科研中心和标准研究中心，促进国际标准互认，带动工程、装备、技术和标准“走出去”。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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