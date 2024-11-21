人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国物联网新物种企业数量连续三年增长

张晔
2024年11月21日08:39 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国物联网新物种企业 数量连续三年增长

科技日报讯 （记者张晔 实习生陈茜）11月12日，在江苏无锡举办的国家高新区物联网产业协同创新网络建设大会上，北京市长城企业战略研究所（以下简称“长城战略咨询”）发布了《中国物联网新物种企业发展报告2024》。

报告显示，2023年，中国物联网新物种企业共计187家，企业数量连续三年增长。其中，新晋企业76家，比例高达40.6%，8个城市首次出现物联网新物种企业；独角兽企业共计56家，潜在独角兽企业共计113家，哪吒企业共计38家，三类物联网新物种企业较往年数量均有所增长。

记者了解到，这些物联网新物种企业主要分布于物联网感知层、网络层、平台层、应用层，分别有78家、7家、11家、91家。

有98家物联网新物种企业新获融资，占物联网新物种企业总数的52%。其中，感知层新获融资企业数量最多，占新获融资企业总数比例超五成。从赛道估值来看，人工智能元器件、智慧零售、智能网联赛道的物联网独角兽企业总估值均超百亿美元。

在此次发布的报告中，物联网新物种企业分布于32个城市，“上北深”成为物联网新物种企业主要集聚地，无锡、苏州领跑第二城市梯队，5个城市共有物联网新物种企业119家，占总数的63.6%。安庆、龙岩、珠海、衢州等8个城市首次出现物联网新物种企业。

长城战略咨询董事、总经理陈文丰说，培育新质生产力，在“高”更在“新”。新时期区域经济发展范式发生了重大转变，各地政府需要打破路径依赖，增强区域自驱力，在挖掘存量资源的基础上，开放新场景，培育新物种，卡位新赛道，强化新治理，回应物联网新物种企业的发展需求，在资金、市场、营商环境等方面为物联网新物种企业的健康成长营造优良创新创业生态。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第十七届中国工业论坛将于12月在京召开
　　第十七届中国工业论坛新闻发布会现场。主办方供图 人民网北京11月20日电 （记者夏晓伦）11月19日，第十七届中国工业论坛新闻发布会（以下简称“新闻发布会”）在京举行。…
促进资源共享 2024企业家大会·专题研学即将启动
　　人民网北京11月20日电 （唐佳）凝心聚力，向“新”而行。为进一步将“2024企业大会”交流成果转化为促进企业经济高质量发展的强劲内生动力，及时总结推广富有中国特色、顺应时代潮流的企业家成长经验，促进企业间资源共享，人民网将依托828企业服务平台，于11月21日发起“2024企业家大会·专题研学”，邀请来自政、产、学、研领域嘉宾，走进四川省泸州市，弘扬敢于开拓、勇于探索、跨界合作的企业家精神，探讨企业创新发展、产业升级的实践路径。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部