张晔

原标题：我国物联网新物种企业 数量连续三年增长

科技日报讯 （记者张晔 实习生陈茜）11月12日，在江苏无锡举办的国家高新区物联网产业协同创新网络建设大会上，北京市长城企业战略研究所（以下简称“长城战略咨询”）发布了《中国物联网新物种企业发展报告2024》。

报告显示，2023年，中国物联网新物种企业共计187家，企业数量连续三年增长。其中，新晋企业76家，比例高达40.6%，8个城市首次出现物联网新物种企业；独角兽企业共计56家，潜在独角兽企业共计113家，哪吒企业共计38家，三类物联网新物种企业较往年数量均有所增长。

记者了解到，这些物联网新物种企业主要分布于物联网感知层、网络层、平台层、应用层，分别有78家、7家、11家、91家。

有98家物联网新物种企业新获融资，占物联网新物种企业总数的52%。其中，感知层新获融资企业数量最多，占新获融资企业总数比例超五成。从赛道估值来看，人工智能元器件、智慧零售、智能网联赛道的物联网独角兽企业总估值均超百亿美元。

在此次发布的报告中，物联网新物种企业分布于32个城市，“上北深”成为物联网新物种企业主要集聚地，无锡、苏州领跑第二城市梯队，5个城市共有物联网新物种企业119家，占总数的63.6%。安庆、龙岩、珠海、衢州等8个城市首次出现物联网新物种企业。

长城战略咨询董事、总经理陈文丰说，培育新质生产力，在“高”更在“新”。新时期区域经济发展范式发生了重大转变，各地政府需要打破路径依赖，增强区域自驱力，在挖掘存量资源的基础上，开放新场景，培育新物种，卡位新赛道，强化新治理，回应物联网新物种企业的发展需求，在资金、市场、营商环境等方面为物联网新物种企业的健康成长营造优良创新创业生态。

(责编：杨曦、陈键)

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