骆香茹

原标题：找寻应对气候变化的“蓝色方案”

“人们通常认为，我们在陆地上感受到的气候，和海洋离得比较远，但其实这完全是误解。”前不久，2024海洋合作发展论坛平行论坛在山东青岛举行，自然资源部第一海洋研究所副所长乔方利在接受科技日报记者采访时说。

论坛上，多国专家围绕“致力蓝色防灾减灾，共同设计应对气候变化的海洋解决方案”主题，分享了各国面临的气候问题以及海洋科学领域的研究成果，共同探讨应对气候变化的“蓝色方案”。

多种手段治理海洋灾害

乔方利认为，海洋在气候变化中发挥着绝对的控制性作用。

举例来说，当前人类面临着温室气体排放导致的全球变暖问题。“保守估计，90%以上增加的热量进入了海洋。如果增温全部累积在大气中，大气可能早就崩溃了。”乔方利说。

同样，气候变化也会对海洋产生影响，造成海洋灾害。

“海洋是人类的朋友，但人类却不是海洋的朋友。”联合国教科文组织（UNESCO）政府间海洋学委员会（IOC）前执行秘书弗拉基米尔·拉宾宁说，人类活动造成的全球变暖加剧了海洋灾害的发生。

海洋与气候息息相关，海洋灾害可能会带来强降雨等现象，进而诱发气候灾害，而全球变暖等气候问题也会加剧海洋灾害。

论坛上，不少海洋研究与管理领域的专家分享了各国面临的海洋和气候灾害带来的巨大威胁及应对措施。自然资源部海洋发展战略研究所前所长张海文介绍，今年4月，自然资源部发布了《2023年中国海洋灾害公报》。该公报显示，2023年我国海洋灾害以风暴潮、海浪和赤潮灾害为主，13次灾害过程共造成直接经济损失约25亿元，死亡失踪8人。张海文补充，总体来看，我国海洋灾害的特点是种类较多、分布海域较广、发生频率较高，造成了重大损失。在治理方面，我国政府采取了很多措施，不仅启用了中国海洋预报网络，还推动建设海洋综合减灾社区，取得了良好效果。

马达加斯加、斯里兰卡、马尔代夫等岛国对海洋和气候的防灾减灾需求十分迫切。

马达加斯加渔业与蓝色经济部区域司司长诺里亚里拉·米阿里佐介绍，马达加斯加深受飓风、干旱、强风、海平面上升等海洋和气候灾害威胁，政府通过建设预警系统、开展渔业管理的相关培训等方式应对海洋灾害。但海洋和气候的预报精度亟待提升。

斯里兰卡国家水产研究局局长阿鲁拉南坦呼吁：“希望更多国家加入到全球海洋的观测与数据收集中，提高海洋和气候灾害预测能力，让海洋的未来更美好。”

马尔代夫气候变化、环境和能源部副部长易卜拉欣·米姆拉说：“气候变化不是孤立的问题，而是全球性问题。我们呼吁全人类共同设计海洋防灾减灾解决方案，提升预测预警能力。”

海洋科学研究成破题关键

面对日益严峻的气候危机，如何进行海洋防灾减灾？

“只有科学才能为我们解答这些问题。”拉宾宁说。

IOC提出的联合国“海洋科学促进可持续发展十年（2021—2030）”（以下简称“海洋十年”）正试图用10年时间破题。目前，“海洋十年”批准了56个关于海洋的大科学计划。

“‘海洋十年’的目标非常明确——以海洋科学研究促进可持续发展，我们需要确保在这一框架下进行的科学研究有助于全球海洋治理，以应对全球气候变化、海洋生物多样性丧失等与海洋密切相关的风险。”拉宾宁说。

“海洋十年”已在我国开花结果。此前，乔方利在“海洋十年”框架下，联合50多个国家的学者，共同发起“海洋与气候无缝预报系统（OSF）”国际大科学计划。基于这一大科学计划，自然资源部第一海洋研究所牵头创建的“海洋之神”早期预警通用系统在论坛上正式向全球发布。

该系统目前涵盖全球海洋数值预报、海洋珊瑚礁白化预警、海上搜救预报和海上溢油应对等四大子系统，未来还将陆续推出台风预报和气候预测子系统，助力提升海洋防灾减灾能力，使人类迎来可预测的、安全的海洋。

(责编：杨曦、陈键)

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