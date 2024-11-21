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我国载人登月火箭完成整流罩分离试验

2024年11月21日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：我国载人登月火箭完成整流罩分离试验

图为本次整流罩分离试验现场。受访单位供图

图为本次整流罩分离试验现场。受访单位供图

科技日报北京11月20日电 （王海露 记者付毅飞）记者20日从中国航天科技集团一院获悉，该院抓总研制的长征十号系列火箭近日成功完成整流罩分离试验，标志着该系列火箭初样研制又迈出了坚实一步。

作为运载火箭的重要组成部分，整流罩可以为航天器、飞船等提供有效的保护，以免其承受高速气流带来的各种不利影响。整流罩分离，是运载火箭发射过程中的关键动作。本次试验对整流罩设计方案、连接结构、分离方案、最大可用包络等进行了充分考核。

据悉，本次试验的整流罩高度和直径均为5米，是全新研制的整流罩构型。同时，火箭首次采用超静定连接方式，与传统整流罩相比增加了一个分离面，解锁环节更多，分离方案复杂，可靠性要求高。研制队伍还在试验前通过预试验初步测试了相关数据，确保整个分离试验更可靠。

试验中，整流罩在预定时间、预定条件下顺利分离，各项参数均符合设计要求，验证了设计的合理性和接口协调性。这一成果不仅验证了整个方案的可靠性，也为下一步试验任务提供了宝贵数据。后续，型号队伍还将对整流罩开展静力试验、船罩联合振动试验等多项验证。

长征十号是我国新一代载人运载火箭，该系列包括两个型号、多种构型。其将助力我国实现2030年前载人登月目标，为航天强国建设提供重要支撑。当前，长征十号系列运载火箭已完成一子级动力系统试车等大型试验，后续将按计划持续开展一系列试验项目，对各系统设计进行全面验证。

(责编：杨曦、陈键)
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