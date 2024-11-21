张芗逸

原标题：多地收储存量商品房工作再扩围

11月18日，广州安居集团有限公司（以下简称“广州安居集团”）发布《关于收购已建成存量商品房用作保障性住房的征集通告》（以下简称《通告》），拟征集已建成的存量商品房用作保障性住房项目。

据《证券日报》记者统计，今年以来，已有超过50个城市发布收购存量房作为保障性住房的公告。此外，还有更多城市表态支持存量商品房收储工作。中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，政府及国企收储存量商品房将对市场产生多方面影响，包括加速市场库存去化、提振市场情绪、增加保障性住房供给等。

助力市场止跌回稳

广州安居集团发布的《通告》显示，本次征集范围为广州市行政区域内已建成的存量商品房房源，房源所属项目周边交通便利、配套设施较为齐全。根据《通告》，房源还需满足“面积在90平方米以下”等5项条件。

随着《通告》的发布，广州成为第二个在全市范围内开展收储存量商品房工作的一线城市。此前，深圳市安居集团有限公司曾在8月份发布《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》，征集深圳市（不含深汕特别合作区）范围内商品房性质的住宅、公寓、宿舍等房源，用于保障性住房项目。

中指研究院华南分院分析师杨永俊表示，广州开展存量商品房收储工作，有望加快全市商品房库存的去化速度，促进供需平衡，对广州房地产市场的止跌回稳具有重要作用。

中指研究院数据显示，截至2024年10月底，广州全市商品住宅显性库存量为1329.7万平方米，其中，90平方米以下户型的库存量为319.9万平方米，占比约24%。

“随着存量商品房收购用作保障房的开展，叠加此前落地广州的收购存量住房用作安置房专项借款资金等支持举措，预计广州全市库存量有望稳步下降至合理水平，推动房价有效企稳。”杨永俊认为，收储工作还能为广州新市民、新青年提供住房保障，避免重复建设，减少资源浪费，且降低相关人群的等待期，更好地让新市民住有所居。

探索化解收储难点

各地收储存量商品房取得了一定成效。目前，已有城市打通了从收购存量商品房到转化为保障性住房项目并投入运营的路径。

以重庆为例，今年2月份，重庆国企已收购7个项目、4207套房源，其中重庆嘉寓公司收购3600余套。6月份，重庆嘉寓公司首个收购项目佳寓光环店投入运营。11月8日，该公司发布《关于公开征集批量收购商品房房源的公告》，开展新一轮存量商品房收储工作。

同时，收储存量商品房的过程中也存在一些难点。对此，广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示：“从其他城市的运作实践来看，存在的主要问题是，考虑到资金平衡原则，收购存量商品房用作保障性住房时收购价不会太高，可能导致收购方与被收购方在价格上达不成一致。”

李宇嘉建议，国企收购存量商品房时要以需定购，先摸准市场需求，在需求较为确定的情况下，再去寻找项目。收购时还要考虑从收购到出售、出租的过程中，可能面临的市场交易情绪变化、价格变化，并将资金成本算在其中，综合考虑资金平衡。

为坚持以需定购原则，有城市在收储存量商品房时对市场需求进行调查。保定市住房和城乡建设局11月8日发布《关于摸排保障性租赁住房需求和征集商品房用作保障性住房的公告》，在明确征集商品房用作保障性住房的范围及条件的同时，对保障性租赁住房需求展开摸排。

谈及本次广州收储工作的收购价格撮合问题，李宇嘉表示，预计后续会根据开发商报名情况和前期摸底情况再进行价格等要素的磋商。

杨永俊表示，相对合理的收购价格有望提升房企参与收购的积极性，更有效率地推动收储工作的落地，促进房地产市场信心的恢复，助力房地产市场实现止跌回稳。

(责编：杨曦、陈键)

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