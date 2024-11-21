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用电量增长体现中国经济“电力满满”

谢若琳
2024年11月21日08:44 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点：用电量增长体现中国经济“电力满满”

用电量数据是经济运行的“晴雨表”和“温度计”。

国家能源局最新数据显示，今年前10个月，全社会用电量8.18万亿千瓦时，同比增长7.6%。特别是制造业产业结构转型升级趋势明显，高技术产业“电力充沛”。前10个月，高技术及装备制造业合计用电量同比增长10.9%，其中，电气机械和器材制造业（17.4%）、计算机/通信和其他电子设备制造业（14.2%）、仪器仪表制造业（11.3%）、汽车制造业（10.6%）用电量增速相对领先。

稳步增长的用电量数据，不仅反映了国民经济延续回升向好的积极态势，彰显了中国经济的活力，也显示出经济结构的优化和新兴产业蓬勃向上的动力。田间地头穿梭的巡检无人机，工厂内不知疲倦的机械臂，城市里奔流不息的电动汽车……电流跳跃在城市乡间，绘就出一幅幅现代化美好图景。

今年以来，推动经济回升向好的积极因素累积增多。近期，随着一揽子增量政策出台叠加发力，主要经济指标进一步好转。

从供给看，10月份，规模以上制造业增加值同比增长5.4%，比9月份加快0.2个百分点；服务业生产指数同比增长6.3%，比9月份加快1.2个百分点，这也是今年以来服务业生产指数的最高增速。

从需求看，“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）、“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）政策持续发力，不断释放消费潜力、拉动投资增长。10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%。

从投资看，前10个月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.4%。扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.6%。特别是产业转型升级不断加快，高技术产业投资同比增长9.3%，促进制造业高端化、智能化、绿色化稳步推进，夯实高质量发展根基。

中国经济在巩固“稳”的基础同时，不断积蓄“进”的动能。四季度是冲刺全年经济社会发展目标的关键期，各地重大项目拉满建设“进度条”，企业开足马力忙生产、赶订单、拓产能，吹响生产的“冲锋号”，打好全年经济“收官战”。可以预期的是，在扩需求稳市场、支持政策持续出台的背景下，中国经济有望保持“电力满满”，以蓬勃动能向2025年阔步迈进。

(责编：杨曦、陈键)
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