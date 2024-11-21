许林艳 丁 蓉

原标题：算力租赁是一门好生意吗？

2023年以来，人工智能产业蓬勃发展，推动了算力需求爆发式增长。作为新兴行业，算力租赁迅速站上市场“风口”，吸引众多企业涌入。

与此同时，面对市场波动，也有部分企业选择离场。算力租赁为何受追捧，发展情况如何，当前布局算力租赁能否盈利，又该如何促进算力租赁行业高质量发展？

行业规模迅速增长

算力租赁，即不转让算力资源的所有权，而是将算力资源以租赁形式提供给客户使用的一种服务模式。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力介绍，该模式之所以备受青睐，是因为其提供了灵活高效的算力解决方案，能够满足不同规模和类型企业的需求，尤其适用于算力需求波动较大的企业。

算力租赁市场空间广阔。中研普华产业研究院报告显示，到2026年，国内算力租赁潜在收入市场规模有望达到2600亿元，且将以每年20%以上的速度快速增长。包括浪潮信息、云赛智联、中国移动、阿里巴巴、百度集团、腾讯控股等在内的众多企业纷纷布局算力租赁行业。整体来看，这些企业主要通过3种方式布局：一是选择自建或合作建设算力中心，这要求公司具备雄厚资金与强大技术实力；二是利用现有云服务平台拓展业务，为客户提供更加便捷、高效的算力服务；三是一些原本非算力行业的企业，凭借自身在某些领域的优势，跨界提供差异化的算力服务。

当前，算力租赁行业正处于“跑马圈地”的发展阶段。算力租赁厂商凭借资源、渠道、整合能力、资金等优势快速占领市场，同时逐步建立技术壁垒、积累行业经验，增强服务优势。

受访专家表示，目前，阿里云、腾讯云等凭借庞大的用户基础和丰富的技术资源，在算力租赁市场占据领先地位。华为云、算家云等企业也在该领域展现出强劲实力。此外，还有一些专注于人工智能算力租赁的新兴企业，通过提供定制化服务和优化算力资源配置，满足客户的多样化需求。

深圳一位从事算力租赁业务的业内人士表示，去年算力资源最紧俏的时候，算力租赁市场价格一路高涨，硬件成本回本周期只需要2年至3年。不过，随着供需关系变化，今年以来价格有所回落。比如，英伟达核心产品在去年价格高点时，市场租赁价格每月可达10万元至11万元，今年10月份价格已经降到了每月7万元至8万元。

价格变动会给算力租赁业务带来什么影响？

算力硬件和整体解决方案提供商弘信电子日前表示，国内算力板块正在经历行业变革，大部分需求会逐渐向头部客户转移，这使得行业重要订单主要集中在具有相关技术实力的大型互联网厂商以及大模型公司等。

盈利空间依然可观

算力投入对数字经济和GDP的增长具有显著的带动作用。中国信通院院长余晓晖表示，算力每投入1元将带动3元至4元的经济产出。尽管当前算力租赁市场的供需关系相较于2023年的高峰期已有所改善，但收益依然十分可观。

与此同时，随着人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴技术的崛起，各类算力需求规模快速增长。算力类别也在不断细化，包括基础通用算力、智能算力、超算算力。其中，GPU智能算力及其租赁在当前率先受益。

多家A股上市公司积极布局算力租赁领域，有的已初具规模。比如，利通电子国内算力租赁业务主要通过自有GPU服务器算力出租或租入算力再转租方式进行，国外业务通过公司海外业务平台租入算力再转租客户的方式进行。迈信林于2024年1月份成立控股子公司瑞盈科技，聚焦智算业务平台的构建与优化，为工业制造业等众多行业提供全方位的智能计算服务。弘信电子目前既可以向客户直接进行算力销售，也可以满足客户的算力租赁需求。

“截至目前，公司租赁业务总额达到1.75亿元，合同周期为5年，毛利率保持在20%左右，展现出良好的盈利潜力。”亚康股份工作人员在接受《证券日报》记者采访时表示，如果有可以用合同锁定的长期租赁客户，目前的算力租赁市场有很好的盈利空间。

“配置决定价格，算力配置越高租赁价格越高。如采用高性能GPU、CPU及大容量内存的算力资源，能带来更高的计算效率，因此租赁价格更贵。”中国电子商务专家服务中心副主任郭涛说。

并非所有企业都能在算力租赁市场中分得一杯羹。深度科技研究院院长张孝荣表示，虽然一些具备技术实力的企业已经通过算力租赁业务实现了盈利，但也有不少企业因无法采购所需的高端人工智能芯片或承担自建数据中心的高昂成本而选择退出。

朱克力表示，算力租赁业务虽然市场潜力巨大，但也面临着激烈的市场竞争，部分企业面临盈利困难。这些企业需要在市场机遇与风险之间找到平衡点，通过技术创新和服务优化来提升竞争力。

行业发展需要加力

随着算力资源建设不断加速，我国算力产业正迎来前所未有的发展机遇。

2023年10月份，工业和信息化部等6部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，到2025年，我国算力规模将超过300EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），其中智能算力占比将达到35%。

目前，这一目标正稳步实现。10月份，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上透露，目前我国算力总规模已达到246EFLOPS，国家枢纽节点间20ms时延保障能力已全面实现，为算力资源配置和数据要素流通提供了有力支撑。

智帆海岸机构首席顾问梁振鹏表示，我国算力产业链已初步形成，上游包括芯片厂商、服务器厂商等算力资源供应商，中游为算力租赁服务商，下游则涵盖金融、能源、工业等千行百业的应用领域。从供给端来看，去年以来，芯片、服务器等算力资源增长迅速；从需求端来看，下游应用领域特别是人工智能大模型的快速发展，吸引了更多企业迈入生成式人工智能的创新应用领域。下游领域对算力资源的需求日益旺盛，尤其是生成式人工智能的兴起，对高性能算力的需求更是与日俱增。

面对这一形势，如何让算力资源更好地服务下游企业，成为算力租赁行业面临的新挑战。

盘古智库高级研究员余丰慧认为，促进算力租赁行业持续发展，需从多方面入手。首先，企业应加强技术研发，提升算力资源的性能和稳定性，同时降低能耗和成本。其次，要加大人才培养和引进力度，提升行业整体的技术水平和创新能力。

业内专家表示，推动算力租赁业务健康发展，还需在政策等方面给予更多支持。一方面，应推动算力租赁产业链上下游的合作与协同，形成优势互补、资源共享的良好生态；另一方面，应进一步完善行业标准和相关政策法规，明确算力租赁业务的监管主体和职责分工，切实保障企业的合法权益。

(责编：杨曦、陈键)

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