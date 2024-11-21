马春阳

原标题：多重因素导致金价震荡

近期，国际金价震荡明显加大。11月15日，COMEX黄金期货报收于2567.4美元/盎司，触及近两个月来低点。从11月8日到11月15日共6个交易日，国际金价更是出现“六连跌”。在业内人士普遍看来，国际金价的下跌主要受美国大选结束、美元走强、降息预期下降等多重因素叠加影响。

中国银行研究院研究员范若滢表示，首先，美国大选结束，全球市场避险情绪有所消退，部分资金从黄金市场撤出。其次，市场普遍认为一旦美国加征关税，将推动通胀上行，市场降息预期有所降温，推动美元和美债收益率持续走高，导致金价有所回调。此外，今年以来黄金价格已出现较大幅度上涨，部分资金出现分歧，且高价格削弱了消费者对实物金饰的购买热情。

今年以来，主要受避险情绪影响，国际金价一路震荡上扬，多次创出历史新高。10月30日，COMEX黄金期货价格盘中最高一度超过2800美元/盎司，报收于2799.1美元/盎司，再次打破历史纪录。而进入11月份后，国际金价出现“急转弯”，呈现明显下行态势。截至11月15日收盘，国际金价较11月初已下跌超6.7%。

对于国际金价的突然转向，中信建投期货贵金属首席研究员王彦青表示，此次金价下跌主要是短期市场波动。10月份黄金价格的上涨本身就欠缺基本面的支撑，美联储降息预期持续回落，且美元表现强劲。美国大选结果出炉后，市场一大不确定性因素消除，市场风险偏好也因此回升，叠加美元及美债收益率均持续上行，使得黄金价格出现较大幅度回调，基本回吐了10月份的涨幅。

华夏基金表示，多方面因素导致了金价回调：一是近一个月左右的“特朗普交易”落地，多头开始止盈；二是美元指数走强，市场担忧美国减税以及高关税的政策使得投资回流美国，同时美国对于进口的抑制预期，使得美元走强；三是俄乌冲突结束预期增强，黄金避险属性走弱；四是美国通胀预期走强，降息节奏放缓。

虽然近期市场震荡波动，但多数市场人士认为，金价长期来看仍具有上行趋势。东方金诚研究发展部副总监瞿瑞表示，长期来看，随着美国大选结束，若实施更高的关税以及更严格的移民政策，将引发贸易摩擦降低美元信用以及抑制劳动力市场，进而推升美国潜在的二次通胀风险。同时，扩张性财政政策主张将进一步在高位推升美国联邦政府债务负担，也会推升通胀风险，加之全球地缘局势仍动荡，黄金的抗通胀以及避险属性仍将利好金价。不过，通胀风险可能会影响美联储的降息节奏，对金价造成阶段性干扰。

王彦青认为，美国债务、地缘政治风险将继续给黄金增添吸引力，黄金阶段性回调并不会改变其长期上行格局。

“短期来看，黄金的主要矛盾在于特朗普当选之后投资者的强美元预期；长期来看，美国长期通胀中枢尚未明显回落和美国实施扩张性的财政政策，这两个因素均有望对金价形成支撑。因此，黄金的长期表现或优于其短期表现。”中信证券首席经济学家明明表示。

(责编：杨曦、陈键)

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