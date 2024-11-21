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经济运行总体保持回升向好态势

潘卓然
2024年11月21日08:50 | 来源：经济日报
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原标题：经济运行总体保持回升向好态势

　　国家发展改革委近日举行新闻发布会，回应当前经济热点问题。继9月份多项经济指标边际改善后，10月份我国主要经济指标进一步好转，经济运行中积极因素持续增多。国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超介绍，随着各项政策特别是一揽子增量政策落地见效，10月份以来，我国经济运行总体保持回升向好态势。

　　据统计，今年我国农业生产形势较好，粮食产量预计将首次突破1.4万亿斤；10月份规模以上制造业增加值同比增长5.4%，增速较上月提高0.2个百分点；服务业生产指数同比增长6.3%，增速较上月提高1.2个百分点。“两重”“两新”政策持续发力，不断释放消费潜力、拉动投资增长。10月份，基础设施投资、制造业投资、社会消费品零售总额增速均有所加快，以人民币计价的出口同比增长11.2%，增速较上月提高9.6个百分点。股市和楼市交易更加活跃，10月份，全国新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，结束了连续8个月的下降趋势，沪深两市日均成交额达1.98万亿元，环比增长近150%，表明市场信心得到提振，经营主体预期有所改善。

　　李超认为，随着存量政策持续显效，增量政策有效落实，政策组合效应不断释放，11月、12月经济运行有望延续10月份以来的回升向好态势。

　　今年3月份，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，引起广泛关注。据介绍，“两新”工作开展至今，各方已累计出台实施细则近300项，推动形成投资消费相互促进的良性循环，有力支撑经济回升向好。

　　消费品以旧换新主要包括汽车、家电、家居等三大类重点产品，更好服务了消费者对更优质、更智能、更环保产品的需求。从数据看，“换新”政策推动家电销售不断回暖，10月份家用电器和音像器材类销售额同比增长近40%。

　　设备更新政策则聚焦工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等7个重点领域，将1500亿元超长期特别国债资金直接安排到项目中，并在能耗、污染物排放等方面发布112项标准，支持企业开展工艺更新、数字赋能、绿色转型，促进产业向“新”向“绿”发展，推动传统产业转型升级。

　　关于明年“两新”是否有更多延续政策和新政策出台，李超说，将开展加力支持“两新”政策效果评估，总结延续好的经验做法。同时，将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后适时公开发布，持续以“两新”政策推动群众受益、企业获利、经济向好。

　　民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分。李超介绍，今年以来，国家发展改革委与相关部门采取了多项措施，持续推动民营经济发展。一方面，有关部门持续完善法律政策。加快民营经济立法进程并公开征求意见，推动各地方各部门聚焦民间投资、公平准入、融资支持等，出台支持民营经济发展的政策举措。另一方面，推动解决问题诉求。健全国家、省、市、县四级与民营企业常态化沟通交流和问题解决机制，充分听取民营企业意见建议。截至10月底，国家发展改革委通过各种渠道收到民营企业反映的问题诉求1234项、已办结696项。

　　当前民营经济发展积极因素持续增多。从投资看，前10个月制造业民间投资同比增长11.4%，比全部制造业投资增速高2.1个百分点，实体经济领域民间投资保持良好增长势头。从外贸看，前10个月以人民币计价的民营企业进出口同比增长9.3%。从市场活力看，市场消费潜能正在加速释放。比如，民营经济占比较高的网络零售增长明显加快，前10个月实物商品网上零售额同比增长8.3%，增速比前9个月加快0.4个百分点。

　　李超表示，接下来将继续会同有关方面采取更多务实举措，更大力度支持民营企业参与国家重大项目建设，完善民营企业融资支持政策制度，积极营造关心支持民营经济发展的社会氛围。同时，继续充分发挥多层次与民营企业常态化沟通交流机制作用，不断促进民营经济发展壮大。

(责编：杨曦、陈键)
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