人民网记者 孙红丽

“这台智能电视原价5000元，享受了20%的以旧换新补贴，碰上促销活动，商家又送了600元优惠券，买下来价格很划算！”日前，在北京大兴区一家家电门店，居民刘女士趁以旧换新的机会购买了一台智能电视。在了解优惠政策力度后，原本计划只更换一台旧电视的刘女士，还对家中多款家电进行了更新。

自今年3月7日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，消费品以旧换新政策持续加力，内需潜力不断释放的同时，经济发展质量也在稳步提升。

国家统计局11月15日发布的数据显示，从市场销售看，受消费品以旧换新政策带动，10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。其中限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、汽车类商品零售额分别增长39.2%、18.0%、7.4%、3.7%，比上月分别加快18.7、8.0、7.0、3.3个百分点。

以旧换新不仅能激发消费者对耐用品的更新换代需求，同时也能够引导消费者选择环保、高能效产品。

商务部新闻发言人何咏前14日表示，当前数字、绿色、智能、健康等新型消费备受青睐，部分企业节能洗干一体机、新风空调、智能扫地机器人、节水洗碗机、运动相机等销售同比增长超一倍。

以家电为例，以旧换新政策有效激发了消费潜力，直接推动家电重点品类的销量迅速增长。其中，冰箱、空调和洗衣机等大白电受此政策拉动效果尤为明显，特别是1级能效的中高端产品成为本轮以旧换新的主要受益品类。

“以旧换新政策实施以来，消费者更加关注能效等级，倾向购买绿色节能家电。”北京市昌平区一电器专卖店的销售人员说。

中国家用电器协会调研显示，随着各地陆续出台以旧换新政策实施细则，9月限额以上单位家电零售额同比增长20.5%，增速创3年多来新高。10月以后家电零售终端出现销售火爆的势头，到今年“双11”前夕，很多企业和渠道都反映，许多补贴产品开始供不应求。

中国家用电器协会有关负责人表示，无论生产端、销售端还是消费端，本轮以旧换新都产生了非常积极的影响，在扩大内需激发市场活力的同时，还能推动消费结构绿色升级，带动产业转型发展。

绿色智能家电销售活跃，新能源汽车市场同样快速增长。

国家统计局介绍，10月份，在汽车报废、置换更新补贴政策等因素带动下，汽车产量同比由降转增，由9月份下降1.0%转为增长4.8%；其中新能源汽车产量增长48.6%，增速创2023年5月份以来新高，与之相关的充电桩产量增长25.2%。

中国汽车工业协会发布的数据显示，11月14日，中国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，中国成为全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。

推动消费品以旧换新既利于当前又利于长远，既利于企业更惠及民生。随着“真金白银”补贴优惠加速落地，消费者参与热情高涨。

据商务部最新数据，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份；截至11月11日，2160.8万名消费者购买8大类家电产品3271.9万台；初步统计，截至11月10日，全国已补贴厨卫局改相关产品1038万件，家具家装相关产品820万件。

“在汽车报废更新和以旧换新活动当中，大部分用户选择新能源汽车，带动了10月份新能源汽车销量快速增长，国内零售渗透率连续四个月突破50%，符合低碳节能要求的高能效等级家电零售额同比实现两位数增长，绿色转型发展再添动力。”国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办举行的“10月份国民经济运行情况”新闻发布会上如是说。

(责编：杨迪、高雷)

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