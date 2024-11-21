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施足金融“底肥” 滋养乡村“致富花”

人民网记者 黄盛
2024年11月21日09:21 | 来源：人民网
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满山金香压枝俏，致富花开采收忙。

近日，在山东省临沂市平邑县惠民金银花专业合作社门口，工人们带着一早上的工作成果等待过秤，新鲜的金银花将在这里进行晾晒、炒制和烘干。在平邑，金银花的种植、采摘及加工，成为村民实现家庭经济增收的重要来源。

“我去年回乡创业，如今开通了电商平台，是金银花让我找到了致富的金钥匙。”村民王玉全对往后的日子充满了希望。

王玉全告诉记者，如今，平邑县南部的流峪镇和郑城镇，已有两万余户农民种植金银花，在金银花经济蓬勃发展的背景下，众多年轻人开始选择回乡创业。他在去年回乡，一步步从田间地头学起，慢慢成长为了产业发展创新的实践者，但在这一过程中，资金问题却常常困扰他。

“最难的不是创业开始的苦累，而是每次创新都伴随着资金难题。”王玉全将曾经自己的困难告诉当地银行机构的客户经理。令他没想到的是，银行客户经理了解到相关情况后，迅速开展实地调研，为包括王玉全在内的商户进行测额及授信。

“有了资金支持，我们能为平邑金银花产业发展贡献更大力量了！”王玉全激动地说道，银行机构还在流峪镇、郑城镇及九间棚村等地设立“裕农通”服务点，组建专业团队，开展金融服务普及等活动。

 在金融“底肥”的滋养下，一些企业开始在金银花精深加工上进行探索。他们采取合同契约、股份合作、资产参与、联产联营及合资等形式，走强强联合、优势互补的发展路子。为此，当地银行机构还为相关企业提供流动资金贷款，为产业发展注入源源不断的金融动力。

金银花开金银来，一朵花引一方财。“得益于政策和金融机构的大力支持，整个县域内金银花产业蓬勃发展，一方面带动了更多农户通过种植金银花等中药材增收致富，另一方面也提供了更多的就业岗位，为本地乡村振兴工作提供了有力支撑。”山东省金银花行业协会相关工作人员这样说道。

不仅在山东，我国普惠金融在服务乡村振兴过程中，不断提升金融触达面，降低融资成本，在“一升一降”之中把金融活水精准引向“三农”发展最需处。

中国人民银行日前发布的数据显示，截至2024年三季度末，人民币普惠小微贷款余额32.9万亿元，同比增长14.5%，增速比各项贷款高6.4个百分点，前三季度增加3.51万亿元。农户生产经营贷款余额10.3万亿元，同比增长12.6%。助学贷款余额2086亿元，同比增长26.3%。

“今年以来，涉农贷款不仅总量增长，而且在结构上也呈现出优化的趋势。农村（县及县以下）贷款、农户贷款以及农业贷款等关键领域均实现了较快增长。”中国银行研究院研究员叶银丹表示，这表明金融机构持续积极响应国家政策，通过加大信贷投放力度，支持农业和农村发展。

此外，金融监管部门持续优化信贷政策，明确将信贷资源投向农业和农村的关键领域，有助于提高资金使用效率，确保金融资源能够直接服务于乡村振兴的核心需求。比如，为推动乡村全面振兴，实现农业强国目标，国家金融监督管理总局、农业农村部等部门今年发布《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》，从金融保障粮食安全、金融服务乡村产业等方面开展专项行动，鼓励银行机构持续推动金融资源向县域倾斜。

中国人民大学中国普惠金融研究院研究员汪雯羽表示，多维度激发乡村振兴活力，在风险可控的前提下，金融机构对重点群体的产品创新和模式创新，相关部门应给予宽松的探索环境，鼓励金融机构继续探索各类乡村资产的抵质押方式，通过机构间合作优势互补，分散风险，突破现有业务瓶颈。

也有业内人士建议，金融聚焦乡村全面振兴，要优化资源配置，要持续发挥货币政策结构优化作用，积极运用支农支小再贷款、再贴现，引导金融机构扩大对涉农领域的信贷投放。

(责编：杨曦、高雷)
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