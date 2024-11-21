原标题：蚂蚁集团井贤栋乌镇分享：AI让服务业迎来大规模个性化的时代

2024年11月20日，世界互联网大会乌镇峰会开幕。蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋在主论坛表示，AI将从根本上改变所有的行业，让服务业迎来真正大规模个性化的时代。他认为，以人为本发展人工智能，核心在于让AI人人可享、人人受益。为此，我们在对AI未来充满希望的同时，也要承担起AI带来的责任，守护AI安全。

“人工智能是前所未有的革命性技术，会带来一个全新的世界。”井贤栋认为，这样的变革将体现在三个方面：AI会从根本上改变所有的行业，重塑产业形态和经济图景；AI会帮助人类拥有“超级能力”，解决过去无法解决的复杂问题；AI会推动机器人技术快速发展，成为人类的助手。

结合蚂蚁集团自身的探索，井贤栋认为，AI让服务业迎来大规模个性化的时代。“生成式人工智能，基于对自然语言的掌握，能够更好地理解人的意图，并生成个性化的供给，以智能化的方式交付给用户，从而实现端到端、全生命周期的个性化体验。数字化解决了服务的连接和触达问题，而智能化在此基础上，可以实现个性化服务的迭代升级，服务业数字化是智能化的序章。”

以医疗健康服务为例，多年来支付宝服务了全国超过6亿的个人医保支付，为超过3600家医院提供了数字化服务。在此基础上探索的AI健康服务，可以服务诊前、诊中、诊后的数十个医疗场景，从就诊咨询挂号，诊间导诊支付等，延伸到日常生活的泛健康需求。

这背后是支付宝携手合作伙伴打造的专业智能体生态，精准满足患者的个性化需求。依靠该产品能力，支付宝和浙江卫健委联合推出的“安诊儿”，提供个性化的数字陪诊服务，已经服务了超1000医院，超过1000万人次的患者，对老年患者以及异地就医群体尤其方便。

“我们希望让AI像扫码支付一样便利每个人的生活，为老百姓解决生活中的问题，”井贤栋介绍，支付宝正在重点打造AI健康管家、AI生活管家“支小宝”、 AI金融管家“蚂小财”三款AI应用。这三类服务场景对AI的专业性、严谨性要求很高。

他表示，针对AI落地严谨产业的三个能力短板——领域认知能力弱、复杂推理能力差，以及端到端落地难，蚂蚁自主研发了“认知决策智能体技术创新与应用”项目，包括三大核心技术：一是研发了万亿参数的可信大模型基座“百灵大模型”，打造了可信的“大脑”；二是研发了高性能知识决策引擎，让大模型像专家一样决策；三是研发了行业智能体开发平台“百宝箱”，让大模型“有手有脚”能办事，打通AI落地最后一公里。这项技术获得了本届世界互联网大会领先科技奖。

井贤栋还在现场透露，蚂蚁正在持续加大对强化学习的投入，通过将强化学习技术与大模型结合，持续提升大模型的长逻辑推理能力，实现媲美人类的、更精准的智能决策。

“AI的未来充满了希望，但是我们也需要承担起它带来的责任，守护好AI安全，防范好AI带来的风险，”井贤栋从协同治理和科技创新两方面分享了自己的观点。

“以善治促善智，推动AI向善而行，需要政府、企业和社会共同参与，协同治理。”井贤栋认为，政府方面制定政策法规、完善监督体系，推动全球合作。企业要恪守科技伦理，保护好数据安全和用户隐私，同时要负责任地推进技术创新。他同时呼吁社会的共同参与，形成对AI向善而行的共识，并通过公众教育提升全民AI素养，以更好地应对AI挑战。

井贤栋表示，善治之外也需要善技的力量。新技术带来的问题，往往要用更新的技术和理念来解决，行业中已经有了很多这样的探索。比如，AI发展中的数据隐私问题，可以通过政策法规和密态计算技术解决；算法偏见问题，依靠监督微调和强化学习去实现价值对齐；大模型的幻觉问题，有了检索增强生成（RAG）和知识增强生成（KAG）来有效应对；深度伪造问题，多模态AIGC检测算法和大模型攻防测评来处理；至于技术性失业问题，通过AI提升人的新就业技能和人机融合协作，可以创造更多就业机会。

蚂蚁集团也是积极的探索者之一。比如，推出隐语云大模型密算平台，在大模型托管和大模型推理等环节实现数据密态流转，让数据的价值挖掘更安全更合规；蚁天鉴 AI鉴真，支持多模态内容真实性检测，可快速精准鉴别图片、音视频等内容真伪；数字蚂力，通过AI提升个体劳动者的新就业技能和人机融合的工作方式，创造更多就业机会。

“面向未来，我们期待和各界携手合作，释放AI红利，践行AI责任，拥抱以人为本，智能向善的数字未来，”井贤栋说。

11月19日至22日，2024年世界互联网大会乌镇峰会在中国乌镇举办。本次乌镇峰会全面聚焦人工智能，以“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题举办24场分论坛。

(责编：董童、李源)

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