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业界：让特色农产品叫得响卖得好“闪耀出圈”

人民网记者 黄盛
2024年11月21日09:35 | 来源：人民网
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广河羊羔肉、重庆涪陵榨菜、洛川苹果、苍溪猕猴桃……在乡土大地上，琳琅满目的农特产品，犹如散落在市场中的一颗颗珍珠，正获得越来越多的消费者关注。如何让更多的农特产品被看到、叫得响、卖得好，成为了带动农牧民增收、丰富消费者餐桌的热议话题。

今年，中国绿色食品发展中心发布了首批《中国农产品品牌索引名录》，征集范围涵盖但不限于全国销售、绿色优质、高质高效并获得相关权威机构（组织）评价认可的农产品品牌，包括种植、畜牧、渔业和农产品加工及相关领域的品牌。

有业界人士表示，农业品牌承载着独具特色的产地生态、历久弥新的人文历史、各美其美的风土人情、不断增进的科技应用。要在“土”字上下功夫，在“特”字上谋思路，在“产”字上做文章。但也要看到，打造一个农业品牌，不可能一蹴而就，必须尊重农业发展规律和市场规律。当前，我国农产品品牌多，但大而不强的问题依然存在，将资源禀赋转化为市场优势的空间还很大。

“如今的广河产业发展可以说是‘羊羊’得意、喜气‘羊羊’。” 在日前举办的“广河羊羔肉”品牌启动会上，甘肃广河县委书记马信真表示，广河羊羔肉好在生态、味在有机；好在品质、味在本色；好在规模、味在成色。全县聚焦产业链各环节、全过程挖掘品牌内涵，讲好品牌故事助推广河农业产业，全力打造区域公用品牌。

品牌为纲、纲举目张。原农业部总农艺师、中国合作经济学会会长孙中华表示，农特产品品牌培育要延长产业链，提升价值链，拓宽增收链，成为乡村振兴和农民增收致富的重要支柱。产品的市场影响力与区域公用品牌培育分不开，要着力补短板、强弱项，逐步完善标准体系，不断提升质量管理，明显增强品牌效应。

在品牌带来溢价的同时，也要注重农业品牌保护。业内人士表示，当前一些知名度较高、溢价能力强的农业品牌侵权频发。保护农业品牌，事关农产品质量、安全和原产地信誉，更是维护市场的公平竞争，营造农产品有序发展的市场氛围。

(责编：杨曦、高雷)
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